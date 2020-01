Khloe Kardashian soutiendra Rob Kardashian dans sa bataille pour la garde

2020-01-09 19:00:05

Khloe Kardashian veut faire “tout ce qu’elle peut” pour aider son frère Rob Kardashian à obtenir la garde principale de sa fille Dream.

Le créateur de chaussettes de 32 ans a déposé des documents à Los Angeles plus tôt cette semaine demandant à être le principal soignant de Dream, âgé de trois ans – qu’il a avec Blac Chyna – et des sources ont maintenant déclaré qu’il avait le soutien de sa sœur aînée Khloe.

Un initié a déclaré au magazine People: “Khloe a toujours été très proche de Dream. Lorsque Rob l’a gardée quand elle était bébé, Khloe a souvent aidé. Elle aime vraiment Dream.

“Khloe fera tout ce qu’elle peut pour aider Rob à obtenir la garde. Elle pense que c’est mieux pour Dream.”

Khloe, 35 ans, a une relation étroite avec ses nièces et neveux, y compris Dream, et a récemment documenté une rencontre entre Dream et sa propre fille True, 20 mois, sur les réseaux sociaux.

La star de ‘Keeping Up with the Kardashians’ a toujours été proche de son frère, qui a vécu avec elle pendant plusieurs années.

Dans ses documents, Rob a demandé à un juge de limiter le temps que Chyna passe avec leur fille à seulement des week-ends avec une nounou présente car il pense qu’elle est un danger et ne se comporte pas correctement avec leur petite fille.

La star recluse a accusé son ancien amant – qui a également un fils de sept ans, le roi Le Caire avec son ex-partenaire Tyga – d’avoir régulièrement organisé des fêtes chez elle devant Dream et a invité des étrangers à se saouler avec elle.

Rob pense que le comportement de Dream a changé récemment lorsqu’elle a commencé à “faire du twerk nu et à exprimer des positions sexuelles qu’elle a dit que sa mère lui avait enseignées”, ainsi qu’à jurer et à utiliser un langage qu’il a insisté pour qu’il n’utilise jamais autour d’elle.

Il a également dit que sa fille lui arrivait avec des cheveux en désordre et des dents sales.

Les documents de Rob indiquent que Khloe peut sauvegarder ses allégations car elle a remarqué un changement de comportement dans Dream car elle est “plus en mode défense” et est “décidément plus agressive” lors de ses rencontres avec ses cousins.

Cependant, un avocat agissant pour sa Chyna a critiqué Rob pour avoir déménagé pour éloigner le bébé de son parent “très actif et extrêmement aimant”.

L’avocate Lynne Ciani a déclaré: “Alors Rob Kardashian – qui a … publié du porno de vengeance illégale contre Chyna – veut prendre la garde de la belle fille de Chyna, Dream, loin de sa mère pratique et extrêmement aimante?.

“Et Khloe Kardashian … veut éloigner sa nièce Dream de sa chère mère, Chyna? Oh, s’il te plait.

“Chyna contestera vigoureusement cette dernière tentative méprisable d’enlever sa fille devant un tribunal, où elle continuera de prévaloir contre son ex-fiancé Rob et les autres membres malveillants et vindicatifs de sa famille.”

