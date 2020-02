Khloe Kardashian sur la coparentalité avec True Tristan Thompson

Khloe kardashian devient réel sur la coparentalité fille Vrai avec son ex, Tristan Thompson.

Dans un clip bonus de la dernière saison de “L’incroyable famille Kardashian” libérée samedi, la star de télé-réalité a expliqué comment elle et son ex star de la NBA gardent les choses cordiales pour leur fille True, qui aura deux ans en avril.

En apparaissant sur le podcast de l’amie de la famille Laura Wasser “Le divorce craint!”, Khloe a été interrogée sur son expérience à regarder ses parents – Kris Jenner et la fin Robert Kardashian – coparentale quand elle était enfant.

“Vos parents se sont séparés en 1991, alors quel âge aviez-vous alors, Khloe?” Demanda Wasser.

“J’avais environ 4 ou 5 ans et je me souviens toujours à quel point étonnant – je suis sûr maintenant que je l’ai vécu moi-même en essayant de coparentalité – qu’ils étaient si transparents avec ça”, a expliqué le fondateur de Good American . “Je n’ai jamais, jamais entendu mes parents parler irrespectueusement de l’autre.”

“Pour moi, True a un an et un mois, donc elle ne sait pas vraiment ce qui se passe”, a poursuivi Khloe. “Mais pour moi, elle le sait et elle ressent de l’énergie et j’y crois beaucoup. Alors je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas mettre aucune énergie lourde autour d’elle.”

le “Corps de vengeance” La star a exprimé comment elle voulait que True ait une expérience similaire à celle qu’elle a eue en grandissant avec des parents séparés.

“Enfant, je ne savais pas”, a expliqué Khloe. “Mes parents étaient si doués pour ne pas nous laisser ressentir ce qu’ils traversaient. Et je veux lui donner la même chose.”

Malgré le fait que Khloe et Tristan ne sont plus ensemble, le E! La star n’avait que de bonnes choses à dire sur Tristan en tant que père.

“Je sais que son père est une personne formidable”, a déclaré Khloe. «Je sais combien il l’aime et se soucie d’elle, donc je veux qu’il soit là.»

Regardez le clip complet ci-dessus.

“Rester avec les Kardashian” revient ce printemps sur E!

