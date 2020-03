Khloe Kardashian voulait “ étrangler ” Kourtney pour avoir rendu l’allaitement “ facile ”

Khloe Kardashian a dit qu’elle était devenue “frustrée” d’entendre parler de la “belle” expérience de Kourtney Kardashian qui allaitait ses enfants, car elle trouvait l’acte “torture” pour elle-même.

Au cours d’une entretien vidéo pour le site de mode de vie de Kourtney Poosh, les sœurs ont discuté de l’éducation de leurs enfants pendant la petite enfance, Khloe révélant qu’elle avait du mal à nourrir sa fille True, même si Kourtney a tenté de la guider en partageant ce qu’elle avait appris lors de son “facile” élevage de Mason, Penelope et règne.

“Vous essayiez toujours de m’aider et de me donner des conseils, et je me disais: ‘ça ne marche pas!’ se souvient le bon designer américain. “Je voulais, comme, vous étrangler. Votre expérience semblait si facile et ce n’était pas pour moi. “

“Avant, j’étais presque frustré par vous”, a poursuivi le joueur de 35 ans. “Pas que tu aies fait quoi que ce soit, mais tu parlerais juste de cette expérience que tu as eue, et de la beauté [it was]. Vous diriez des choses qui n’essaient pas du tout de me critiquer, mais je dirais: “ce n’est pas si simple”. “

Khloe a déclaré qu’elle ressentait beaucoup de stress après l’accouchement – elle faisait face à des allégations de tricherie contre le père de True, Tristan Thompson, et vivait loin de sa vie de famille en Californie à l’époque après avoir déménagé en Ohio pour être avec Thompson, qui était jouer au basketball pour les Cavaliers de Cleveland.

“Il se passait beaucoup de choses dans ma vie à l’époque. Cela, je pense, a joué un rôle dans la raison pour laquelle je ne produisais pas [milk] aussi facilement. Le stress y joue un rôle, mais aussi le fait d’être seul à Cleveland, par moi-même, et de ne pas y avoir ma famille », a-t-elle expliqué.

L’allaitement maternel est rapidement devenu très difficile, selon la star de télé-réalité.

“Ça craignait. J’en détestais chaque minute. C’était de la torture. J’ai toujours eu l’impression de ne jamais donner assez de nourriture à True. J’ai l’impression qu’elle avait toujours faim.”

Une fois qu’elle a décidé de passer à la formule, Khloe a dit qu’elle sentait un énorme poids sur son épaule et a commencé à profiter de son temps précieux avec True.

Quand Kourtney a demandé comment elle savait quelle formule choisir, Khloe a dit qu’elle avait demandé à Kim et à sa plus jeune sœur parce qu’elle “savait que Kylie n’avait pas l’intention d’allaiter”.

Mais même le passage à la formule a causé du stress à Khloe, car elle se souvenait qu’elle avait l’impression de “faire de la contrebande de drogues en achetant des préparations” parce que certaines personnes méprisent l’alimentation au lait maternisé.

“Je pense qu’être une mère en soi est un travail si difficile, mais gratifiant, et tout le monde essaie juste de comprendre ce qui est le mieux pour eux et ce qui fonctionne pour leur vie. Je pense que c’est ridicule quand les gens portent un jugement quand ils ne le font pas” Je ne connais même pas leur situation dans son ensemble “, a expliqué Khloe.

Kourtney – qui a admis “ne jamais” donner à ses trois enfants la formule – a accepté, ajoutant: “Je pense que devenir une nouvelle maman, vous pouvez être jugé en général. Je pense que les mamans peuvent juger les autres mamans sur tout.”

“Comme si je portais des chaussures plates, ils diraient:” Maintenant que tu es une maman, tu ne peux pas porter de talons? ” détaillée de 40 ans. “Et puis, si je portais des talons, ils diraient:” Tu vas porter ton enfant avec des talons? ” Littéralement jusque dans les moindres détails qu’ils critiqueraient. “

Regardez ce que les deux sœurs ont dit d’autre à propos de “maman shamers” dans la vidéo complète ci-dessus!

