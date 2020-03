Kieran Hayler et Katie Price divorcent dans quelques semaines

2020-03-30 09:30:06

Kieran Hayler a affirmé que lui et Katie Price seraient divorcés quelques mois après son mariage avec Michelle Pentecôte.

Kieran Hayler a révélé que son divorce et celui de Katie Price seront finalisés dans quelques semaines.

L’ancienne strip-teaseuse de 33 ans s’est fiancée à Michelle Pentecôte aux Maldives au début du mois, après un peu plus d’un an de fréquentation.

Et Kieran – qui vit avec sa fiancée et ses enfants avec Katie, son fils Jett, sa fille de six et cinq ans Bunny – a révélé qu’ils n’auraient pas “beaucoup plus” à attendre avant de se marier, comme son avocat la séparation de l’ancien modèle glamour de 41 ans devrait être achevée dans les prochains mois.

Kieran a dit nouveau! magazine: “Je dois attendre le divorce, ce qui pourrait prendre jusqu’à 16 semaines.

“Mais la paperasse est là, alors j’espère que ça ne sera pas beaucoup plus long.”

Kieran et Katie se sont mariés en 2013 et se sont séparés en 2018, après qu’elle l’aurait attrapé au lit avec leur nounou dans la maison qu’ils partageaient dans le West Sussex.

Katie, qui s’attendait à ce que le divorce se concrétise beaucoup plus tôt, a récemment félicité Kieran pour avoir rendu leur séparation aussi “amicale” que possible et lui a souhaité un “avenir heureux” avec Michelle.

Écrivant sur son histoire Instagram en février, elle a déclaré: “Enfin, Kieran et moi-même serons divorcés dans les prochains jours et combien il a été amical et respect, il est le premier homme à ne rien vouloir de notre divorce et lui souhaite un heureux avenir avec Michell. et maintenant je suis libre et je n’abandonnerai jamais cette fin de conte de fées heureuse d’un jour de mariage et d’avoir mon unité familiale que je désire (sic) ”

Même si elle souhaitait le meilleur au nouveau couple, Katie avait auparavant été interdite de contacter Michelle pendant cinq ans, après avoir plaidé coupable d’avoir utilisé un comportement abusif et menaçant envers la nouvelle flamme de Kieran devant une école primaire à Shipley, West Sussex, en septembre.

Katie – qui a également été condamnée à une amende de 415 livres sterling – avait été accusée d’avoir crié une “tirade d’abus” contre le nouveau partenaire de son ex-mari Kieran dans la cour de récréation de l’école avec l’intention de provoquer le harcèlement, l’alarme ou la détresse de Michelle.

Le procureur Paul Edwards a déclaré à la cour que pendant la rangée, Katie a juré plusieurs fois tant à Michelle qu’à son amie Andrea Quigley.

L’avocat de Katie, Paul Macauley, a déclaré que l’explosion était due à la récente découverte de son client que Michelle avait commencé à sortir avec son ancien partenaire.

En quittant le tribunal, Katie a pris le temps de parler aux médias réunis et a déclaré: “J’ai juré, mais le reste n’est qu’un non-sens exagéré. C’était un incident ponctuel.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle était désolée, elle a répondu: “Non, je ne le suis pas, parce que je n’ai rien fait de si mauvais.”

Katie a également Junior, 14 ans, et Princess, 12 ans, avec le deuxième mari Peter Andre et Harvey, 17 ans, avec l’ex-partenaire Dwight Yorke.

La star a eu trois maris, à commencer par l’artiste martial Alex Reid – qu’elle a divorcé en 2012, après seulement deux ans de mariage.

Katie a été brièvement fiancée à l’entraîneur personnel Kris Boyson en juillet 2019, mais ils se sont séparés un mois plus tard.

Mots clés: Katie Price, Kieran Hayler, Michelle Pentecôte

