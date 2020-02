Kiernan Shipka a eu la réponse la plus hilarante à être prise pour Emma Watson

Lorsque Kiernan Shipka n’est pas occupée à être la reine de l’enfer dans sa vie professionnelle, elle semble satisfaite d’être la reine de la comédie sur Instagram. La star de Chilling Adventures of Sabrina a conquis le cœur de millions de personnes avec ses impressionnantes côtelettes et sa charmante personnalité. Ce charme contagieux se ressent dans les interviews, les tournées de presse et les réseaux sociaux. L’année dernière, Shipka et le compte Instagram de Netflix ont eu un «meilleur ami» qui se réclament fréquemment comme besties, divertissant des millions de personnes.

Kiernan Shipka | Fotonoticias / .

La star de Chilling Adventures of Sabrina est confondue avec Emma Watson

Shipka semble certainement déterminée à garder ses fans amusés sur et hors écran. Le 29 janvier 2020, la jeune femme de 20 ans s’est rendue sur sa page Instagram pour publier une douce photo d’elle-même et d’un chien. “Faire une pause dans le contenu #caos pour le CONTENU DE CHIEN”, a déclaré l’ancien Mad Men en légende de la photo. La photo a rapidement accumulé un million de likes et des milliers de commentaires positifs. Cependant, un commentaire qui s’est démarqué était d’un fan qui a confondu par erreur Shipka avec une autre actrice qui, comme par hasard, a également joué une sorcière célèbre. “Si jolie Emma Watson”, a écrit l’utilisateur Instagram.

Kiernan Shipka offre la réponse parfaite

Le commentaire n’a pas tardé à attirer l’attention de Shipka. Mais, plutôt que de l’ignorer, elle a décidé de répondre avec une partie de son humour caractéristique. Bien que Watson et Shipka soient à près d’une décennie l’un de l’autre, soient de nationalités différentes et semblent assez différentes, elle a quand même joué dans l’erreur du fan. “Je vous remercie. J’ai passé un moment incroyable à filmer Harry Potter et je suis vraiment ravie de tous les nouveaux projets que je fais maintenant », a écrit Shipka, en plaisantant qu’elle était vraiment l’actrice qui a joué Hermoine Granger dans les huit films Harry Potter.

Les fans de Shipka étaient hystériques à cause de sa brillante réponse. Ils ont rapidement commenté à quel point ils l’avaient trouvée drôle. “Kiernan Shipka est la CHÈVRE de ce commentaire” je suis “”, a écrit un fan. “Omg, je suis sans voix. Cette réponse! 😂 ”un autre co-signé. «JE FAIS LITTÉRALEMENT hurler SUR MON TÉLÉPHONE QUE JE FU * LE ROI NE PEUT PAS», a écrit un autre utilisateur d’Instagram, apparemment hystérique.

Les fans font référence à Harry Potter

D’autres fans n’ont pas tardé à cosigner Shipka en faisant des blagues et des références sur Harry Potter. “Vous êtes un sorcier, Kiernan”, a écrit un fan de Harry Potter, citant le moment où Hagrid a révélé à Harry qu’il avait des pouvoirs magiques. “C’est pourquoi je t’aime, quand sortira le prochain film de Harry Potter?!”, A plaisanté un autre fan, sachant que le dernier film de Harry Potter a fait ses débuts il y a près de neuf ans en 2011. Un autre fan a même fait référence au chien que Shipka avait avec elle, citant que ce doit être Animagus, Sirius Black, comme Padfoot. “C’est parce que vous avez Padfoot avec vous. Honnête erreur, vraiment. 😄 De plus, vous êtes à la fois de belles et intelligentes sorcières, alors c’est ça 🥰 », a ajouté une autre personne.

Un conte de deux sorcières

D’autres fans de Shipka ont rapidement partagé qu’ils pouvaient également voir la ressemblance entre les deux actrices. “En fait, quand je vous ai vu la toute première fois, j’ai pensé” wow, cette fille ressemble à @emmawatson, ils pourraient simplement prétendre qu’ils sont liés et tout le monde le croirait “😂😂😂 Je pense que vous avez des similitudes dans le bon sens, même en agissant », a écrit une personne. “Eh bien, oui, elle ressemble à Emma Watson sous certains angles”, a ajouté un autre utilisateur d’Instagram. «Hahahaha non mais foreal vous ressemblez tellement à Emma. Vous êtes toutes les deux de magnifiques reines declared », a déclaré une autre personne. Que Shipka et Watson se ressemblent ou non, espérons que Sabrina soit aussi victorieuse sur son seigneur noir que Hermoine sur la sienne.