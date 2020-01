Kim Cattrall a pris une pause de la télévision après des raisons surprenantes de «Sex and the City»

Pendant des années, Kim Cattrall a interprété l’un des personnages les plus populaires de l’émission télévisée emblématique Sex and the City. Malgré combien les fans l’aiment, Cattrall s’est éloigné du personnage au milieu d’une tempête de controverses et de rumeurs sur les combats en coulisses entre co-stars.

Depuis plusieurs années, elle est loin des projecteurs, travaillant sur des projets plus petits qui l’intéressent. Pourtant, Cattrall a récemment annoncé un grand retour à la télévision qui a incroyablement excité ses fans.

Comment Kim Cattrall est-elle devenue célèbre?

Cattrall est née en Angleterre en 1956. Elle a étudié le théâtre à l’école et quand elle n’avait que seize ans, elle a déménagé à New York afin de poursuivre une carrière dans l’industrie du divertissement.

Cattrall a commencé à apparaître dans les films dans les années 70, avec des premiers rôles dans des films tels que Rosebud et The Rebels. Elle a également eu des rôles dans plusieurs émissions de télévision populaires, y compris Columbo, en face de Peter Falk.

Cattrall a continué d’être une présence populaire à l’écran pendant les années 80, prouvant même sa polyvalence en travaillant dans des films de comédie comme Porky’s et Police Academy. Elle a également développé une carrière florissante en tant qu’actrice de théâtre et a interprété les œuvres d’Arthur Miller, d’Anton Tchekhov et de Rupert Brooks.

Bien que Cattrall ait été une actrice à succès et ait travaillé régulièrement, elle aurait probablement été en danger de disparaître tranquillement, si ce n’était pour une émission de HBO qui était venue au milieu des années 90.

Kim Cattrall était une star de «Sex and the City»

En 1997, Cattrall a été choisi comme Samantha Jones dans Sex and the City de HBO. Le rôle exigeait une actrice capable de représenter un New Yorkais torride et hyper-sexué qui avait construit une carrière florissante dans une industrie dominée par les hommes et Cattrall était un choix parfait.

Jouant en face des autres actrices principales Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis, Cattrall a captivé le public partout. Cattrall a été saluée par la critique pour son travail dans Sex and the City et a été nominée pour une multitude de prix, dont cinq Emmy Awards et quatre Golden Globe Awards.

Elle a continué à apparaître sur les six saisons de la série, jusqu’à la fin de la série en 2004. Cattrall a repris le rôle de Samantha Jones en 2008 dans le film Sex and the City puis à nouveau en 2010, dans Sex and the City 2 .

Aussi aimé que soit le spectacle, il y a une note amère à l’histoire de Sex and the City, avec de nombreux rapports affirmant que Cattrall et sa co-star Sarah Jessica Parker sont impliqués dans une querelle de longue durée. Cattrall a même qualifié Parker de «cruel» en 2018, et les fans se sont résignés au fait que les deux ne se retrouveraient probablement plus à l’écran.

Pourquoi Kim Cattrall a-t-elle fait une pause dans la télévision?

Kim Cattrall | François Durand / .

Après avoir mis fin à son mandat dans Sex and the City, où elle est devenue l’une des actrices les plus aimées du monde, Cattrall a travaillé sur une variété de petits projets dans l’industrie cinématographique, mais a concentré la majorité de son attention sur la scène. Cattrall a récemment expliqué pourquoi elle avait décidé de s’éloigner des opportunités de télévision.

«J’avais beaucoup de questions sur la crise de la quarantaine, sur la ménopause, sur ce qui est maintenant, quel est le prochain chapitre de ma vie.» Elle a révélé que la série télévisée Sensitive Skin de 2014 l’avait aidée à décider de tourner son attention vers la télévision .

En conséquence, Cattrall fera bientôt son retour très attendu sur le petit écran, dans une série appelée Filthy Rich. À 63 ans, Cattrall explore toujours de nouveaux rôles et de nouvelles façons de se connecter avec son public – et il ne fait aucun doute que ses nombreux fans attendent avec impatience sa nouvelle série.