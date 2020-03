Kim et Kourtney Kardashian croient tous deux à limiter le temps d’écran pour leurs enfants

Kim Kardashian et sa sœur aînée, Kourtney Kardashian, sont toutes deux devenues célèbres sur Keeping Up with the Kardashians. Les deux sœurs partagent le goût de publier des photos d’elle sur Instagram.

Les deux sont également parents. Kim Kardashian a quatre enfants avec le rappeur Kanye West. Pendant ce temps, Kourtney Kardashian a trois enfants qu’elle partage avec son ex-petit ami, Scott Disick.

Pourtant, Kim Kardashian et Kourtney Kardashian ont cultivé des personnages très différents. En général, ils semblent avoir des approches très différentes de la parentalité. Cependant, il y a un point important sur lequel les deux sœurs sont de tout cœur d’accord – la question du temps d’écran pour leurs enfants.

Kim Kardashian limite considérablement le temps d’écran

Kim Kardashian | Jared Siskin / Patrick McMullan via .)

Kim Kardashian est l’une des plus grandes stars de la télé-réalité américaine, mais ces dernières années, elle a étendu sa marque à des sommets vraiment remarquables. Elle exploite plusieurs entreprises prospères, dont une ligne de cosmétiques et une ligne de shapewear toujours à guichets fermés.

Elle travaille également d’arrache-pied dans ses efforts pour devenir avocate. Elle est également maman de quatre enfants qu’elle partage avec West.

Kardashian et West ont deux jeunes filles, North et Chicago, et deux fils, Saint et Psalm. Elle partage fréquemment des photos de ses adorables enfants sur les réseaux sociaux, et bien que Kardashian semble assez décontracté dans son style parental, elle a tendance à tracer la ligne avec certaines choses.

Fin 2019, Kardashian a expliqué à quel point elle ne croyait pas au temps d’écran trop long pour ses enfants.

“Quand j’élève mes enfants, je pense au temps passé devant un écran, au téléphone, à ce qu’il faut publier, à ce qu’il ne faut pas publier”, a déclaré Kardashian.

Elle a également révélé que, même si elle est massivement suivie par les médias sociaux, elle pense que les médias sociaux ont leurs inconvénients – et peuvent causer des problèmes de santé mentale chez les enfants qui ne sont pas correctement surveillés sur les médias sociaux.

L’approche holistique de Kourtney Kardashian à la parentalité

Kourtney Kardashian est la plus vieille sœur du clan Kardashian-Jenner et l’une des plus privées. Lorsque Keeping Up with the Kardashians a été créée en 2007, elle était souvent à l’avant-garde du drame.

Cependant, au fil des années, elle est devenue beaucoup plus réservée. Ces jours-ci, elle a pris un peu de recul par rapport aux apparitions régulières dans la télé-réalité familiale.

Kardashian a toujours été ouverte sur son amour pour ses trois enfants – Mason, Penelope et Reign – et sur la façon dont elle considère sa première priorité comme la parentalité de ses enfants. Elle est notoirement stricte avec les régimes alimentaires de ses enfants et préfère qu’ils mangent sans gluten.

Kardashian suit un style de vie très holistique et croit qu’il faut limiter strictement le temps d’écran pour ses enfants. En fait, elle limite ses enfants à trente minutes de télévision et de jeux vidéo au cours de la semaine et limite toutes les formes de technologie pendant les repas, préférant que les repas soient axés sur la communication et la conversation.

La limitation du temps d’écran est-elle bonne pour les enfants?

Bien que les Kardashian ne fassent pas toujours ce que la société recommande, les experts semblent unis sur la question du temps d’écran pour les enfants. Alors que de nombreuses études ont signalé que certains moments de visionnage pour les enfants ne sont pas susceptibles de causer des dommages, une augmentation du temps passé devant un écran pour les jeunes enfants peut potentiellement entraîner des problèmes de comportement, des problèmes de sommeil, de l’obésité et des problèmes de concentration.

Bien que de nombreux experts recommandent d’adapter le temps d’écran aux besoins de chaque situation familiale spécifique, il est indiscutable qu’un temps d’écran trop long peut certainement entraîner des problèmes. Pourtant, il existe certains types de programmes qui pourraient être plus avantageux que d’autres.

Et, bien sûr, les règles standard du temps d’écran ne s’appliquent pas dans certaines situations, comme lors de conversations vidéo avec des parents éloignés.