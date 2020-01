Kim Kardashian a la théorie parfaite sur pourquoi Kylie Jenner est la fille préférée de Kris Jenner

C’est une croyance de longue date dans la famille Kardashian-Jenner que Kylie est la fille préférée de Kris Jenner. Il s’avère que Kim Kardashian peut parfaitement expliquer pourquoi Kylie est en tête de liste de Kris et c’est tellement logique.

Kylie Jenner, Kim Kardashian West et Kendall Jenner

Kim était le favori de Kris Jenner

À l’époque où Keeping Up With the Kardashians commençait, il semblait toujours que Kim Kardashian était l’enfant préféré de Kris Jenner. Kim l’a confirmé quand elle et ses soeurs Kourtney et Khloe Kardashian se sont arrêtées à Watch What Happens Live avec Andy Cohen en 2019. Khloe a partagé qu’il y a une dizaine d’années, Kim était la préférée, car la momager était terminée dans la carrière de sa fille.

Les temps ont changé, cependant, car les sœurs étaient d’accord

que Kylie a poussé son chemin vers le haut de la liste de leur maman.

Khloe a expliqué: «Kimberly il y a 10 ans», avec le

sœurs acceptant, “Kylie maintenant.”

“Et ce sont des faits”, a ajouté Kourtney, avec Khloe

“Nous ne devinons pas.”

Khloe s’est fait passer pour Kris et il s’agissait avant tout d’aimer Kylie

Pendant la finale de la saison de KUWTK, les femmes se sont amusées à se faire passer pour une autre, avec Khloe Kardashian offrant une classe de maître avec son imitation de maman Kris.

Dans un clip de l’émission, Khloe (en tant que sa mère), dit: «Kylie, tu peux t’asseoir à côté de moi parce que tu es ma préférée et que tu fais un milliard de dollars… J’ai ma Kylie, mon bébé d’un milliard de dollars. Maintenant, elle sera toujours la plus chère à mon cœur pour un milliard de raisons. »

Kim a une théorie sur pourquoi Kylie est la préférée de leur maman

Lors d’une vidéo YouTube où Kylie maquille la sœur Kim tout en répondant aux questions des fans, un de leurs fans a voulu savoir laquelle des sœurs était la préférée de Kris.

Kim demande: «Qui pensez-vous que maman aime

mieux », ajoutant:« Je pense qu’elle vous aime mieux. »

Kylie pourrait ne pas être totalement d’accord, notant: «Je pense que

tu es son OG, tu sais, “mais Kim est

la théorie à ce sujet a beaucoup de sens.

Elle a expliqué: “La raison pour laquelle je pense qu’elle vous aime mieux est parce que …” mais Kylie intervient, “Elle nous aime certainement de la même façon, mais si nous sommes drôles …”

Kylie note: «Elle est comme moi, et je la traite comme la reine du monde» et Kim est d’accord, déclarant: «C’est vraiment comme si vous la traitiez de la manière la plus étonnante.»

Kris Jenner passe le plus de temps avec ce petit-enfant

L’idée que Kylie est la préférée de Kris semble être étayée par le fait que Kris passerait le plus de temps avec sa petite-fille Stormi.

Une source partagée avec Life & Style: «Kris et Stormi passent le plus de temps ensemble parce que Kris est au bureau de Kylie tous les jours, et il y a une pépinière là-bas pour Stormi. Kris peut déjeuner avec Stormi, lire ses livres, la mettre à terre. Elle passe définitivement plus de temps avec elle maintenant que tous les autres petits-enfants. »

La source a ajouté: “Ils sont attachés à la hanche, c’est vraiment

adorable à voir. C’est un peu comme la relation de Kris et Kylie. Kris fait

sûr qu’elle ne lui achète pas plus de choses qu’elle achète les autres enfants, mais elle

l’appelle son petit bébé.