Kim Kardashian adresse des rapports qu’elle a hué Tristan Thompson lors d’un match de basket – KUWTK

Kim Kardashian est enfin en train de remettre les pendules à l’heure sur ces vidéos de son apparemment huer sa sœur Khloe Kardashian’s ex petit ami, Tristan Thompson.

En janvier, Kim et son mari Kanye West a assisté à un match de basket-ball des Lakers contre les Cleveland Cavaliers. Le célèbre couple était assis sur le côté de la cour, et lorsque Tristan s’est levé pour lancer un coup franc, les fans ont capturé une vidéo de l’arrière de la star de téléréalité, semblant chahuter le joueur de la NBA.

Mais selon Kim, cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité.

Dans un aperçu nouvellement publié de la saison 18 de “L’incroyable famille Kardashian,” Kim et Khloe discutent de l’incident après avoir passé une minute entière à parler des luminaires “offensifs” Kris Jenner fit descendre Khloe du pont de sa cour.

“Comment était le jeu?” Khloe a finalement demandé à sa sœur, qui a dit que c’était “bon”, moins “les rapports qui étaient comme,” Kim hue Tristan. “”

“Ouais, c’est juste fou”, répondit Khloe. Kim a expliqué qu’elle était “littéralement [standing] en allant, «Allez Tristan! Wooo! Allez, Tristan, allez! “” Reconstituant la joie enthousiaste, Kim a dit qu’elle s’était même embarrassée devant James Lebron.

En riant, Khloe a déclaré que les applaudissements en général n’étaient “donc tout simplement pas” l’ambiance de “Kim”.

“C’est fou que ce monde soit si malade qu’ils pensent que vous iriez – vous et votre mari iriez à un match – délibérément avec l’intention de huer le père de True”, a ajouté Khloe. “Ils préfèrent de loin croire des conneries exagérées et méchantes que la vérité. Ouais, nous sommes de la famille, nous le soutenons, super. C’est excitant.”

“Tellement bizarre,” marmonna Kim.

Bien qu’elle semble maintenant être en bons termes avec le basketteur, Kim a eu le temps le plus difficile de toutes les sœurs pardonnant à Tristan après avoir prétendument trompé Khloe pendant sa grossesse et aurait ensuite embrassé Kylie Jenner’s ancien meilleur ami, Jordyn Woods.

La saison 18 de “Keeping Up with the Kardashians” sera présentée le jeudi 26 mars à 20 h. un!

