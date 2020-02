Kim Kardashian applique déjà sa formation en droit dans sa vie personnelle

Lorsque Kim Kardashian a annoncé pour la première fois qu’elle allait devenir avocate, beaucoup de gens ont rejeté cette ambition. À l’époque, beaucoup le voyaient comme un coup de publicité ou un passe-temps éphémère qui disparaîtrait une fois que Kardashian aurait vu à quel point ce serait difficile.

Presque un an plus tard, cependant, il semble que Kardashian voulait dire ce qu’elle a dit et s’est engagée à poursuivre une formation juridique. Non seulement cela, mais elle a également trouvé des moyens surprenants de mettre ces nouvelles connaissances à profit pour elle. Voyons de plus près comment la célébrité atteint son objectif et à quoi ressemble la route à venir.

Kim Kardashian a choqué le monde en annonçant son ambition juridique

En mai 2019, dans une interview avec Vogue, Kardashian a clairement indiqué qu’elle visait quelque chose de plus substantiel que d’être simplement une star de la télé-réalité. Son inspiration pour cette nouvelle ambition n’était pas enracinée dans la renommée et la fortune. Il est né de ses expériences réelles de plaidoyer (avec succès) pour Alice Marie Johnson.

Kardashian a rencontré le président Trump au nom de Johnson et a finalement aidé à réduire la peine de la femme qui purgeait une peine d’emprisonnement à perpétuité pour une première infraction en matière de drogue.

L’expérience a suscité une passion pour le plaidoyer à Kardashian. Mais cela lui a également fait prendre conscience de ce qu’elle avait encore besoin d’apprendre.

“J’ai besoin d’en savoir plus. Je dirais ce que j’avais à dire sur le côté humain et pourquoi c’est si injuste. Mais j’avais des avocats avec moi qui pouvaient étayer cela avec tous les faits de l’affaire. Ce n’est jamais une personne qui fait avancer les choses; c’est toujours un collectif de personnes, et j’ai toujours connu mon rôle, mais j’avais juste l’impression de pouvoir me battre pour des gens qui ont payé leur dû à la société », a expliqué Kardashian.

Kim Kardashian a un parcours inhabituel vers un diplôme en droit

Kardashian ne suit pas la voie habituelle de la faculté de droit pour obtenir son diplôme. Au lieu de cela, elle participe à un apprentissage de quatre ans avec un cabinet d’avocats à San Francisco.

À la fin de son apprentissage, elle prévoit de passer le barreau – très probablement en 2022. Elle a parlé des défis auxquels elle était confrontée dans ses études.

Le droit pénal était le plus intéressant et le plus intéressant pour elle, mais elle avait du mal à étudier les contrats, ce qu’elle trouvait souvent ennuyeux.

La charge de travail a certainement eu un impact sur la vie personnelle de Kardashian. Elle lance également un nouveau spectacle Oxygen appelé The Justice Project. Entre ses études et son programme cinématographique, elle fait face à une sérieuse crise de temps lorsqu’il s’agit de passer du temps avec sa famille.

Elle parvient toujours à s’assurer de prendre le petit déjeuner avec ses enfants le matin, de sortir avec son mari et de prendre du temps pour elle. Tout cela signifie que sa vie sociale occupée a pris une pause.

Toutes ces nouvelles connaissances sont utiles

Kim Kardashian West | Evans Vestal Ward / Banque de photos NBCUniversal / NBCU via .

Avec un an de son apprentissage derrière elle, Kardashian a un gros obstacle à venir. Elle devra passer le «baby bar», une version condensée de la vraie chose qui lui permet de poursuivre ses études et, éventuellement, de passer l’examen du barreau.

Dans une interview avec Good Morning America, Kardashian semblait confiante quant à sa capacité à réussir cette étape, mais elle n’a pas hésité à dire que le travail est un défi: «Je suis sur le point de prendre le baby bar dans quelques-uns mois, ce qui est une nécessité pour continuer pendant les trois prochaines années en Californie. Donc ça fait du bien, après avoir terminé la première année. C’est très difficile!”

Les études ont également traversé sa vie professionnelle. Elle explique que ce qu’elle a appris sur les contrats, en particulier, a été immédiatement applicable à sa vie réelle.

«J’ai relu chaque contrat maintenant», a-t-elle déclaré. «C’est ce que j’étudie et cela a beaucoup de sens, maintenant, pour moi. Si j’étais allé à l’école il y a des années alors que j’aurais dû, cela n’aurait pas eu autant d’importance pour moi, et je n’aurais pas été aussi passionné que moi. ”