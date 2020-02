Kim Kardashian, Cher et Naomi Campbell couvrent le livre de mode CR

Kim Kardashian, Cher et Naomi Campbell a fait un tour sur le côté sauvage tout en couvrant CR Fashion Book dans une séance photo sur le thème “gang de motards fantastiques”.

Dans le prochain numéro “Power” du magazine de mode, les trois puissances ont évoqué la célébrité, l’activisme, les médias sociaux et plus encore en posant sur les motos Harley Davidson dans des vestes de motard en cuir et des ensembles tout en noir chic tout en enfilant des cheveux et du maquillage inspirés des années 60. .

Kim, 39 ans – dont l’apparition sur la couverture est liée à la promotion de son prochain Netflix documentaire “Kim Kardashian West: The Justice Project” – a expliqué comment le fait d’être maman a inspiré son travail dans la réforme des prisons. le “KUWTK” star partage les enfants Nord, 6, Saint, 4, Chi, 2 et Psaume, 8 mois, avec mari Kanye West.

“Mon évolution dans ce domaine est probablement une combinaison de grandir, de me marier, d’avoir des enfants et ma vie étant si différente de ce qu’elle était lorsque je débutais”, a-t-elle déclaré au magazine. “Maintenant, je sens que j’ai un devoir envers moi-même et mes enfants plus que le public et je veux être un bon modèle pour mes enfants.”

“J’élève quatre enfants noirs dans cette société et notre système est tellement discriminatoire envers les personnes noires et brunes. Je veux faire tout ce que je peux pour leur faciliter la vie”, a-t-elle poursuivi. “Je ne savais pas grand-chose sur le système jusqu’à ce que je commence à creuser, et une fois que j’ai appris et vu combien de choses n’allaient pas, je n’ai vraiment pas pu m’arrêter.”

Kim a également expliqué pourquoi elle a fait du lobbying Le président Donald Trump d’accorder la liberté Alice Marie Johnson en 2018. Selon la fondatrice de KKW Beauty, elle croyait la fille de Trump Ivanka serait compréhensif puisque Johnson est une autre mère.

“Alice [Marie Johnson] est mère de cinq enfants et a des frères et sœurs. Je pensais que peut-être Ivanka Trump comprendrait “, a déclaré Kim.” Grâce à Ivanka et à son mari, Jared, j’ai pu entrer en contact avec le président. “

“Tout le monde m’a dit que je gâcherais ma carrière si j’allais à la Maison Blanche, mais cela ne veut rien dire pour moi. Ma réputation sur la vie de quelqu’un? Cela n’avait aucun sens”, a-t-elle poursuivi, ajoutant: “Les gens parlent merde toute la journée: je me sentais confiant que je pourrais gérer une histoire qui se déroulerait sur une journée ou une semaine, en tête. Mais la chance de changer la vie de quelqu’un? Le recul n’était pas une option pour moi. “

S’exprimant sur la façon dont elle équilibre tout cela – école de droit, maternité, beauté KKW, SKIMS et une émission de téléréalité – Kim a déclaré: “Je pense que si vous restez vraiment concentré, vous pouvez tout faire, et je ne prévois jamais Je ne veux pas! J’adore diriger mon entreprise et faire tout ce que je fais, mais j’aime le plus. “

Pendant la partie de la couverture de Cher, l’icône a expliqué à quel point elle “ne s’attendait pas” à être toujours au sommet de sa carrière à 73 ans.

“Je peux toujours présenter mon émission. Ce n’est peut-être pas aussi génial qu’il y a cinq ans, mais c’est quand même sacrément bon”, a-t-elle expliqué. “Mais d’une manière ou d’une autre à cet âge, je suis toujours très célèbre. Je ne m’y attendais pas vraiment. Maintenant, quand je monte sur scène, je vois des groupes si différents: des personnes très âgées à côté de très jeunes enfants. C’est quelque chose de vraiment spécial. Je sais que Je fais toujours plaisir aux gens, et c’est mon cadeau. “

La chanteuse “Believe”, une féministe au franc-parler, a également parlé des médias sociaux et de la défense des causes auxquelles elle croit.

“Je déteste les selfies. Les gens me demandent tout le temps pour eux, et je dis presque toujours non – sauf pour Naomi [Campbell]”, A déclaré Cher.” J’aime Twitter, car j’aime dire ce que je pense et je n’ai pas à m’inquiéter de ce genre de choses. Parfois, je me fais botter le cul sur Twitter, mais je parle toujours de mon esprit. “

“Je ne suis pas pacifiste … Ne vous fâchez pas avec moi”, a-t-elle ajouté. “Mais aussi, je suis très doux et très aimant et j’ai une très bonne boussole morale.”

De même, Naomi a parlé de son activisme et de son travail philanthropique. La mannequin de 49 ans, fondatrice de Fashion for Relief, a dévoilé son engagement dans la recherche sur le VIH / sida.

Selon Naomi, elle a d’abord été inspirée à s’impliquer dans la cause lorsque le styliste de mode, Ray Petri, a été l’une des premières personnes qu’elle connaissait à avoir été diagnostiquée avec la maladie.

“Ce qui m’a le plus frappé dans sa maladie, en particulier la fin de celle-ci, c’est la façon dont les autres l’ont mal traité”, a-t-elle déclaré. “Depuis lors, je suis un partisan de la recherche sur le sida et de la recherche d’un remède. C’est quelque chose pour lequel je me bats encore aujourd’hui. Cela fait presque deux décennies et demie. Je crois qu’il existe un remède.”

“Je ne suis pas du genre à disparaître quand quelqu’un est en panne; c’est là que je suis le plus”, a-t-elle ajouté. “Quiconque me connaît le sait.”

Le numéro “Power” de CR Fashion Book sortira en kiosque le 12 mars.

