Kim Kardashian confirme que Kourtney s’est éloigné de KUWTK et détaille les blessures

Ne vous attendez pas à suivre Kourtney Kardashian plus tard cette saison “L’incroyable famille Kardashian,” après que la star de téléréalité se soit éloignée de l’émission.

Après la première la semaine dernière, Kourt a re-tweeté une téléspectatrice disant qu’elle devait “quitter” la série, ajoutant: “Je l’ai fait. Au revoir.” Apparaissant sur “La vue” ce matin depuis sa maison de Calabasas, Kim Kardashian a confirmé que sa sœur ne plaisantait pas.

Kim a déclaré que Kourtney “s’absentait du tournage” à la mi-saison de l’émission. “Je suis sûre que si nous tournons et qu’elle revient dîner, bien sûr, nous la verrons”, a-t-elle ajouté. “Mais pour autant qu’elle obtienne un horaire où aller et à quelle heure et quels endroits et tout ça, ça ne va pas vraiment arriver pour elle pendant un certain temps.”

La décision est intervenue après que Kourtney a continué d’exprimer sa frustration à l’idée de filmer lors de la première, se plaignant d’avoir à obtenir son glam pour tourner. “Elle se plaindrait chaque fois qu’elle serait là et serait un tel buzzkill, mais ne ferait pas un choix définitif”, a poursuivi Kim, ajoutant que les limbes de Kourtney étaient vraiment frustrants pour tout le monde. “

La première comprenait également une altercation physique entre les deux sœurs qui s’est terminée par des coups de pied, des rayures et des gifles.

“Je ne veux jamais entraîner de violences comme ça”, a déclaré Kim sur “The View”. Elle a ajouté: “Avec le recul, cela m’a aussi fait comprendre ce que ressent vraiment Kourtney et ce qu’elle a vécu … Cela m’a rendu plus sympathique à sa situation.”

“Je pense que ce que les gens n’ont pas vu, c’est que j’ai eu toutes ces égratignures”, a expliqué Kim, expliquant pourquoi elle avait si durement attaqué sa sœur à la fin de l’épisode. “Je saignais … [I] vu rouge. “Elle a ajouté que la production a été arrêtée pendant une semaine après l’incident.

. @ KimKardashian West partage à quoi ressemblait la vie dans sa maison avec quatre enfants tout en se distanciant de la société, affirmant qu’elle a un «nouveau respect pour les enseignants».

“Vous devez vraiment vous mettre en veilleuse et vous concentrer uniquement sur les enfants.” https://t.co/gWnO6smvmY pic.twitter.com/wmjljQuiDh

– The View (@TheView) 31 mars 2020

Lors de son apparition sur “The View”, Kim a également parlé de la façon dont le verrouillage se déroulait pour toute sa famille, alors qu’elle se retrouvait avec ses quatre enfants et Kanye West.

“Aujourd’hui était le premier jour où je me brossais les cheveux et me maquillais”, a-t-elle déclaré. “J’ai eu Kylie – elle a été la seule sœur que j’ai vue – je l’ai fait venir me maquiller parce qu’elle est tellement meilleure que moi. Nous prenons cela très au sérieux. Nous n’avons pas vu de sœurs et laissez-moi dire, étant à la maison avec quatre enfants, si j’ai jamais pensé un instant que j’en voulais un autre, c’est dehors … c’est vraiment difficile. ”

Cela dit, elle a ajouté qu’elle adore passer du temps avec Kanye, car ils voyagent tellement dans leur vie régulière.

“Je pense que la famille fait partie de tout cela, en se promenant dehors, nous avons regardé tous les films que vous pouvez imaginer. J’ai montré aux enfants tous ces films des années 80 comme” Harry et Henderson “et des trucs qu’ils ne regarderait pas et c’est tellement amusant “, a-t-elle poursuivi. “J’adore tous les trucs pour créer des liens familiaux. Je fais la lessive et la cuisine, les enfants viennent juste de prendre leurs vacances de printemps, Dieu merci. Être enseignant aussi – j’ai un nouveau respect pour les enseignants. Ils méritent tellement. difficile de tout jongler et vous devez vraiment vous mettre en veilleuse et vous concentrer uniquement sur les enfants. “

Elle a ajouté que toute la famille organisait des dîners Zoom où chacun préparait sa propre assiette, avant de manger et de parler devant son ordinateur. Ils restent également en contact via FaceTime et un texte de groupe familial.

“C’était vraiment agréable de voir Kylie ce matin, même juste une seconde pendant qu’elle maquillait”, a déclaré Kim. “Et même juste tout ce que nous voulions rattraper. Nos enfants ne se sont pas vus, les cousins ​​n’ont pas joué ensemble.”