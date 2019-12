Kim Kardashian critiquée pour avoir paru plus sombre dans son dernier photoshoot

Kim Kardashian reçoit des réactions de ses partisans sur les réseaux sociaux, car beaucoup pensent que sa peau apparaît plus foncée que d'habitude sur sa dernière couverture de magazine.

La star de télé-réalité, 39 ans, a publié jeudi des photos de sa séance photo de 7Hollywood – où elle a été vue en train de bercer Thierry Mugler et de se coiffer – avec la légende "WHAT A DREAM".

Mais certains adeptes l'ont trouvé un cauchemar, alors qu'ils ont commencé à appeler le magnat des cosmétiques pour l'appropriation culturelle, avec un utilisateur d'Instagram demandant: "Pourquoi était-il nécessaire de la faire paraître noire sur cette couverture?! Pourquoi?! Ce n'est même pas elle ombre naturelle du tout – elle n'est ni noire ni de la diaspora. "

Un autre disciple confus a posté: "Je pensais que c'était une femme noire. Je devais en avoir 3 beaux regards … secouée."

Alors que certains pensaient que Kim canalisait Elizabeth Taylor dans les clichés, beaucoup ont suggéré qu'elle ressemblait davantage à des actrices noires de l'époque. "Elle canalise Diahann Carroll, Lena Horne, Dorothy Dandridge PAS Elizabeth Taylor. Elle canalise BLACK WOMEN", a écrit un abonné de Twitter.

D'autres sont allés si loin pour l'appeler «blackface» et «blackfishing».

Diahann Carroll n'est pas simplement morte pour ce niveau d'irrespect. pic.twitter.com/yaEoWr4ddM – Bradshaw effrayant 🕷👠 (@biancaxunise) 19 décembre 2019

"FILLE CE QUI DANS LA FACE NOIRE F – K EST-CE ??? JE SUIS TELLEMENT MAL DE JAUNE", a écrit un post, alors qu'un autre utilisateur d'Instagram prenait ombrage avec le magazine en disant: "Yall devrait avoir honte de vous-même, c'est un sous forme de pêche au noir attirent de vrais Noirs et arrêtent de modifier les gens pour qu'ils aient l'air noirs. "

Mais Kim stans a également couru à sa défense avec une écriture, "Alors Bc elle est bronzée, c'est un visage noir? Ou Bc elle ressemble à Diahann Carroll .. Vous ne pouvez pas être arménien / blanc / noir et prendre l'influence d'autres cultures maintenant? Idk homme 🤷🏼‍♀️ C'est une vieille inspiration hollywoodienne et je pense qu'elle a l'air d'une bombe! "

Les commentaires sur Kim et les publications Instagram de la publication, ainsi que les tweets, sont inondés de commentaires des deux côtés.

Le truc avec Kim Kardashian et l'histoire inlassable de l'appropriation culturelle et de la pêche noire de sa famille, c'est qu'elle sait mieux. Ils savent mieux. Mais ils continuent de le faire parce qu'ils savent que les ventes d'outrage sont scandaleuses. Ils peuvent garder leur nom pertinent en faisant des choses comme ça. https://t.co/rIE1fuYUXH – Je veux (@WannasWorld) 19 décembre 2019

FILLE QU'EST-CE DANS LA BAISE DE BLACKFACE ??? J’AI TELLEMENT MALADE DE JAUNE pic.twitter.com/haPnpnzn2d – ashley yates (@brownblaze) 19 décembre 2019

c'est littéralement blackface pic.twitter.com/eXuePulBLC – PDG de Jacobdaya (@holyterrrain) 19 décembre 2019

Kim je t'aime mais la pêche noire n'est pas ça 🥺 – Shelby B. (@shelboybye) 19 décembre 2019

Vous avez aidé à faire sortir des Noirs de prison et vous pensiez que nous allions laisser cette diapositive? Non! Ils veulent notre ombre mais pas notre lutte .. Je suis prêt à me faire foutre, DÈS QUE POSSIBLE! pic.twitter.com/jnsCJLpYHq – Jérôme Trammel (@MrJeromeTrammel) 19 décembre 2019

Ce n'est ni cool ni mignon. Non, je ne me sens pas honorée en tant que femme noire. Certains nous craignent d'abord notre chocolat, ils nous détestent et nous maltraitent. Et vous voulez le porter comme un accessoire? Allez rincer notre combat! Tout pour la publicité. – Cori Bush (@CoriBush) 19 décembre 2019

Ce n'est pas la première fois, cependant, que la mère de quatre enfants est accusée d'appropriation culturelle.

En août, elle a changé le nom de sa ligne de shapewear de Kimono à Skims après avoir été critiquée pour avoir utilisé le nom du vêtement japonais traditionnel. En 2018, Kim a également pris de la chaleur pour avoir publié une photo d'elle portant des tresses peul, originaires des régions africaines. Elle a attribué le look à l'actrice Bo Derek.

Et en 2017, Kim a été accusée de blackface lorsqu'elle a publié des photos promotionnelles d'elle-même pour KKW Beauty avec un teint beaucoup plus foncé que d'habitude.

"Je ne voudrais évidemment jamais offenser personne", a-t-elle déclaré. Le New York Times à l'époque. "J'ai utilisé un photographe incroyable et une équipe de personnes. J'étais vraiment bronzé lorsque nous avons pris les images, et il se peut que le contraste soit éteint. Mais j'ai montré l'image à beaucoup de gens, à beaucoup dans l'entreprise. Personne n'a apporté cela à notre attention. Personne ne l'a mentionné. "

Kim n'a pas encore répondu aux dernières accusations.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courrier électronique aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.