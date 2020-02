Kim Kardashian croit que le psaume de son fils West est une réincarnation de ce membre de la famille

Kim Kardashian est certainement l’une des stars de la réalité les plus occupées au monde. De la gestion de sa ligne de shapewear très populaire à la création de nouvelles nuances pour sa société de beauté, West semble tout faire.

Elle est également mère de quatre jeunes enfants qu’elle partage avec son mari rappeur Kanye West. Par-dessus tout, Kardashian se consacre à ses enfants.

Récemment, elle a expliqué comment son plus jeune enfant est peut-être la réincarnation d’une figure très importante dans sa vie.

Robert Kardashian était un avocat célèbre

Bien que le beau-père de Kardashian, l’olympienne Caitlyn Jenner (anciennement Bruce Jenner) soit devenu célèbre dans Keeping Up with the Kardashians, son père biologique est une figure tout aussi impressionnante. Né en 1944, Robert Kardashian est né et a grandi à Los Angeles, en Californie, et a grandi pour devenir un éminent avocat et homme d’affaires.

Bien que beaucoup de gens le connaissent mieux pour son amitié avec O.J. Simpson, et pour la façon dont il l’a défendu lors de son procès pour meurtre en 1995, Kardashian a également participé à de nombreuses autres tentatives. Il avait un coup de main dans plusieurs entreprises, y compris une entreprise de jus et une publication commerciale réussie.

Kardashian a été mariée pendant de nombreuses années à Kris Kardashian (mieux connu maintenant sous le nom de Kris Jenner) et avant de divorcer au début des années 90, ils ont eu quatre enfants ensemble: Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloe Kardashian et Rob Kardashian.

Robert Kardashian était un père aimant et ses quatre enfants ont de nombreux souvenirs heureux des moments passés avec lui. Malheureusement, il a reçu un diagnostic de cancer en juillet 2003. Il est décédé deux mois plus tard, laissant sa famille pleurer la perte d’un grand homme et d’un parent dévoué.

Combien d’enfants Kim Kardashian a-t-elle?

Kim Kardashian | Rodin Eckenroth / WireImage

Bien que Kardashian n’ait pas vécu assez longtemps pour voir ses enfants avoir leurs propres enfants, les quatre frères et sœurs Kardashian sont maintenant parents. Kim Kardashian est en tête du peloton avec quatre jeunes enfants: North, Saint, Chicago et Psalm West.

Kim Kardashian a certainement une vie bien remplie, mais son père reste une présence constante dans sa vie. Elle publie occasionnellement des photos de son père sur les réseaux sociaux, soulignant combien elle et ses frères et sœurs continuent de lui manquer.

Une source proche de la famille Kardashian a déclaré qu ‘«il ne se passe pas un jour sans qu’il ne lui vienne à l’esprit et il lui manque autant maintenant que le jour de sa mort».

Maintenant que Kardashian poursuit son rêve de devenir avocat, il ne fait aucun doute que son père serait incroyablement fier d’elle et de l’héritage qu’il a laissé.

Kim Kardashian pense que le Psaume Ouest est une réincarnation de son père

Psalm West, le plus jeune enfant de Kim Kardashian et Kanye West, est né par une mère porteuse en mai 2019. Alors que le ménage de Kardashian-West est sans aucun doute occupé, avec deux parents occupés et quatre enfants, de toute évidence, la famille est très heureuse.

Kardashian n’hésite pas à partager de jolies photos et vidéos de ses enfants sur les réseaux sociaux. À plusieurs reprises, elle a expliqué à quel point le bébé Psaume Ouest est calme et heureux.

Récemment, Kardashian a révélé que la nature paisible de son fils pourrait avoir une explication très intéressante. Dans une interview en février, elle a déclaré: «dans notre émission, nous avons montré que nous étions à Bali, et une femme – un milieu aveugle – est venue vers moi et a dit que j’allais avoir un autre fils et que ça allait être mon père. réincarné. Elle n’en avait aucune idée. Personne ne savait. Personne dans mon équipe ne savait que j’avais une mère porteuse enceinte d’un garçon. »

Kardashian a poursuivi en décrivant plusieurs autres occasions où des étrangers lui ont dit que son jeune fils était son père, réincarné. De plus, le Psaume partage apparemment plusieurs traits uniques avec le regretté Robert Kardashian, notamment d’être gaucher.

Bien que Kim Kardashian ait admis qu’elle n’était pas vraiment sûre que la réincarnation soit réelle, elle a dit qu’elle voulait certainement y croire.