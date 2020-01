Kim Kardashian démystifie cette rumeur grossière sur le Nord-Ouest

La famille Kardashian est célèbre depuis plus de 10 ans maintenant, alors ils ont sans aucun doute entendu une bonne part de rumeurs étranges à leur sujet. Cependant, Kim Kardashian et son fils aîné, North, se sont récemment retrouvés la cible d’un morceau de commérage dérangeant après Noël. Kardashian est connue pour laisser un certain nombre de rumeurs disparaître d’elle-même, mais il semble que cette fois, une ligne a été franchie pour elle, c’est pourquoi elle a décidé de remettre les pendules à l’heure.

Kim Kardashian a offert des articles du Nord-Ouest que Michael Jackson portait

Kim Kardashian et le nord-ouest | Rich Fury / Photos du forum via .

North n’est pas un enfant ordinaire qui reçoit des jouets pour Noël. Kardashian a partagé que sa fille était une grande fan de Michael Jackson, alors elle et son mari ont décidé de confier à l’enfant de 6 ans une veste que Jackson lui-même portait lorsqu’il a rencontré Elizabeth Taylor.

“Nous savions qu’elle adorerait cela, alors nous avons gagné cela lors d’une vente aux enchères pour Northie pour Noël et nous l’avons fait comme cloué pour qu’elle puisse le porter”, a déclaré Kardashian à ses abonnés sur son compte Instagram. “Les manches sont à moitié clouées, alors quand elle vieillit, nous pouvons aimer détacher cette manche, et elle peut aimer grandir avec elle et elle peut l’avoir pour toute sa vie.”

Kardashian a également ajouté que North était «tellement reconnaissant et tellement excité».

En plus de la veste, North a également reçu le chapeau de Jackson qu’il portait dans son clip “Smooth Criminal”. Kardashian a noté qu ‘«il a encore son maquillage dessus».

Alors que certaines personnes ont critiqué les articles comme ne convenant pas à l’âge pour qu’un jeune enfant puisse les offrir, d’autres pensaient qu’ils étaient des cadeaux réconfortants compte tenu de la proximité de la famille Kardashian avec Jackson.

Quelqu’un a fait une blague à propos de Kim Kardashian donnant à North une chemise sanglante

Je crie quelqu’un a tweeté comme une blague que Kim Kardashian a offert la chemise sanglante de North JFK et Refinery29 a écrit à ce sujet comme si c’était vrai ???? pic.twitter.com/a1KYNc2Jx3

– Nina Mohan (@NinaLMohan) 30 décembre 2019

Comme pour à peu près tout ce que fait la famille Kardashian, quelqu’un sur Internet a décidé de faire une blague avec le cadeau de Kardashian.

Après que Kardashian ait révélé la veste qu’elle a eue North, un internaute Photoshoppé Kardashian installe l’histoire de Kardashian sur une photo de la chemise sanglante de John F. Kennedy. Il y avait même une fausse légende qui disait: “Avec la veste et le chapeau de Michael Jackson, North a également porté la chemise que John F. Kennedy portait quand il a été assassiné.”

Refinery29 a ensuite rapporté la blague comme faisant partie de leur histoire comme si elle provenait vraiment d’Instagram de Kardashian, en écrivant: «Qu’est-ce que North West va faire avec la chemise sanglante de JFK? Et pourquoi n’est-ce pas dans un musée? “

“Le visuel de la chemise est choquant – et soulève des questions sur la raison pour laquelle quelqu’un donnerait à un enfant quelque chose de si violent”, a ajouté le journal.

Kim Kardashian a qualifié la blague de «malade»

Après qu’un écrivain de BuzzFeed ait appelé Refinery29 pour avoir rapporté la fausse histoire, Kardashian est intervenue et a également réfuté le rapport selon lequel elle avait donné à sa fille une chemise si troublante.

“WOW, c’est évidemment faux!”, A écrit Kardashian sur Twitter. “@ Refinery29 Je n’ai pas reçu le maillot de JFK. C’est une blague maladive que quelqu’un a tweeté comme une fausse histoire que je n’ai jamais publiée. »

Depuis son appel, la raffinerie 29 a modifié l’article pour exclure les fausses informations. Les fans de Kardashian ont appelé la publication pour ses reportages irresponsables.

Kim Kardashian a offert à son frère Rob Kardashian des cadeaux mémorables

North West n’était pas la seule personne à avoir reçu des cadeaux très extravagants pendant la période des fêtes. En fait, Kardashian a également donné à son frère, Rob Kardashian, des objets de son idole.

Kim Kardashian a partagé que Rob est “le plus grand fan d’Elvis Presley”, alors elle lui a obtenu deux des bagues d’Elvis pour Noël. The Blast a rapporté qu’elle avait obtenu ces cadeaux de Julien’s Auctions, qui organise régulièrement des ventes aux enchères pour vendre des objets qui appartenaient autrefois à des stars d’Hollywood.

Il a été dit que Kardashian a également obtenu des souvenirs de Jackson pour North lors de l’un de ces événements organisés par Julien’s Auctions.