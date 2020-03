Kim Kardashian désinfecte un cadeau après la toux de Khloe au milieu d’un coronavirus

Alors que le coronavirus continue de se propager, Kim Kardashian ne prend aucune chance et a trouvé un nouveau BFF dans les lingettes Clorox.

Lors d’une histoire Instagram mercredi, la star de télé-réalité a désinfecté un kit de maquillage de jeu qui Khloe kardashian avait donné Kim à transmettre à l’une de ses filles, North ou Chicago, après avoir vu Khloe tousser.

“Khloé m’a remis ça, mais je ne veux pas le toucher parce qu’elle me l’a donné. Avez-vous un désinfectant?” Kim a demandé à un médecin anonyme de se laver les mains dans sa cuisine. “Je ne peux pas donner ça à ma fille.”

Le magnat du maquillage, 39 ans, a ensuite trouvé une boîte de lingettes Clorox et a précédé pour désinfecter le cadeau.

“C’est la nouvelle confiture de ce que je fais chaque fois que quelqu’un me tend quelque chose”, a expliqué Kim. “Je l’ai vue tousser et je ne suis pas déçue”, a-t-elle déclaré en référence à sa sœur cadette.

Après avoir soigneusement essuyé la boîte de maquillage, Kim a expiré, “Ok, maintenant je peux la donner à ma fille.”

Aux États-Unis seulement, plus de 1 000 cas de coronavirus ont été signalés, avec 31 décès, selon The Washington Post.

Dans le monde, plus de 120 000 personnes sont infectées par le virus.

Avec la pandémie obligeant les gens à prendre toutes les précautions, Kim a emboîté le pas pendant son histoire Instagram et a donné à ses abonnés des conseils sur la façon de se saluer en toute sécurité.

“Nous avons un médecin ici et César et moi allons montrer la nouvelle façon appropriée de dire bonjour”, a-t-elle expliqué, alors que le médecin tapait du pied sur les pieds de César, au lieu de serrer la main.

Kim a également fait la démonstration de la mesure de sécurité, mais a plaisanté: “Je n’ai pas le temps pour deux, donc je n’en ferai qu’un”, avant de proposer un autre conseil.

“Vous ne devriez pas faire de coudes parce que vous toussez dans vos coudes. Alors, plus de coudes, ou faites juste un petit arc,” dit-elle alors que le médecin et César joignaient leurs mains et s’inclinaient.

Pendant ce temps, Kim a partagé un message de groupe que sa sœur Kourtney a envoyé plus tard dans la soirée, soulignant un passage surréaliste censé provenir d’un livre de Sylvia Brown de 2008.

“Aux alentours de 2020, une maladie semblable à une pneumonie grave se propagera dans le monde entier, attaquant les poumons et les bronches et résistant à tous les traitements connus”, indique le passage. “Presque plus déconcertant que la maladie elle-même sera le fait qu’elle disparaîtra soudainement dès son arrivée, attaquera à nouveau 10 ans plus tard, puis disparaîtra complètement.”

Brown était un médium autoproclamé décédé en 2013.

