Kim Kardashian déteste absolument ce dessert que Kylie Jenner adore

Kim Kardashian West, Kylie Jenner et leur famille sont peut-être célèbres et riches, mais même ils ne sont pas à l’abri des fringales. La propriétaire du parfum KKW, en particulier, est connue pour sa dent sucrée. Elle aime la crème glacée et les churros et attribue même des laits frappés pour l’avoir aidée à réaliser le pouvoir de sa propre influence. Et qui peut oublier quand elle a partagé son conseil spécial pour rendre les M & M encore meilleurs avec les amateurs de chocolat?

Kylie Jenner et Kim Kardashian West | Photo de Taylor Jewell / . pour Vogue

Juste avant Thanksgiving 2019, Kardashian West a visité sa page Instagram pour partager son hack M&M avec ses millions de followers. Les minuscules bonbons au chocolat sont présentés sur du papier sulfurisé tandis que le magnat les observe. «J’adore quand ils craquent. Regardez, ils sont juste chauds et juteux à l’intérieur si vous les mettez au micro-ondes pendant 30 secondes. Alors, l’objectif, regardez ça », déclare Kardashian West, en serrant un M&M avant de continuer. «C’est d’être chaud et fondant à l’intérieur mais croquant à l’intérieur, je veux dire croquant à l’extérieur. C’est mon secret de vie, vous les gars. C’est tellement satisfaisant dans votre bouche. Veuillez essayer quelqu’un. Nous allons commencer une discussion à ce sujet », a plaisanté le joueur de 39 ans.

Kim Kardashian West déteste ce délicieux dessert

Bien que Kardashian West ait la dent sucrée, certains desserts font exception à la règle. En mai 2019, le meilleur ami de Kardashian West, Jonathan Cheban, connu socialement sous le nom de Food God, a publié une vidéo sur sa page Instagram sur la star de la réalité. Célébrant cinq ans d’amitié, il a trouvé des clips amusants à partager avec ses 3,4 millions de followers sur Instagram. L’une des vidéos le montre sortir tôt le matin et ramener des beignets pour l’homme de 39 ans. Cependant, Kardashian West n’hésite pas à remettre les pendules à l’heure et l’informe qu’elle déteste le délicieux dessert.

“Bonjour princesse, vous êtes enfin réveillée?”, Questionne Cheben. “Vous portez cette chemise pour de vrai?”, Rétorque la propriétaire de KKW Beauty. “Je n’ai pas pu trouver de churros, mais je vous ai apporté des beignets”, continue Food God, ignorant le commentaire sur sa tenue. «Non, je déteste les beignets», répond la maman de quatre enfants. Ainsi, alors que Kardashian West a une dent sucrée, les beignets ne sont certainement pas un dessert qu’elle aime. Cependant, un dédain pour la confection bien-aimée ne court en aucun cas dans la famille. La petite sœur de Kardashian Wests, Kylie Jenner, adore les douceurs sucrées, en particulier la marque Krispy Kreme.

Kylie Jenner est une grande fan des beignets Krispy Kreme

En fait, la milliardaire Jenner aime tellement les beignets qu’elle a fait toute une histoire Instagram à leur sujet en septembre. Elle a même demandé à ses millions de fans de peser sur quel beignet de la douzaine restante elle devrait manger ensuite. “Je surmonte toujours ma maladie mais, question sérieuse. J’en avais déjà un Krispy Kreme, ils viennent juste d’arriver, ils sont chauds, les gars. Krispy Kremes frais. Lequel pensez-vous que je devrais manger ensuite? Celui-là? Parce que ça ressemble à un Krispy Kreme parfait. Je vais dire que c’est celui de gauche. Ou devrais-je manger ce bon, quel genre de look différent des autres? Le trou n’est pas aussi parfait mais il a l’air gras et juteux. Whoa », a partagé la star de Keeping Up with the Kardashians.

Les abonnés Instagram de Jenner ont finalement été divisés sur le beignet qu’elle devrait manger. Cependant, sa maquilleuse et amie s’est lassée du débat et en a mangé un. Le jeune milliardaire a été laissé manger l’autre et a continué à jaillir de la façon dont les beignets étaient délicieux. «Regarde à quel point ça a l’air bien. Ils sont encore chauds », a déclaré Jenner. “Ces Krispy Kremes sont à un autre niveau aujourd’hui”, a signé la maquilleuse. Même si toute l’histoire Instagram était assez ridicule, nous ne pouvons frapper personne pour son amour des beignets. Bien que Kardashian West préfère les churros, nous sommes du côté de KarJenner le plus suivi sur celui-ci.