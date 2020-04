Kim Kardashian dit que la réforme de la justice est “ personnelle ”: “ J’élève des enfants mixtes ”

Kim Kardashian a révélé pourquoi elle a endossé le rôle de guerrière de la justice sociale et tout cela a à voir avec sa famille.

Lors d’une apparition sur “CBS ce matin“enregistrée depuis son domicile, la star de téléréalité s’est ouverte à Gayle King sur ce qui a enflammé sa passion pour la réforme du système de justice pénale, qui a commencé par s’occuper du cas d’Alice Marie Johnson, qui purgeait une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour une première infraction en matière de drogue.

“Je pensais que ça ne correspond pas. Ce n’est pas juste”, a expliqué le joueur de 38 ans. “Si elle a fait quelque chose contre la loi, bien sûr, elle devrait faire du temps, mais quel est ce temps de condamnation? Et donc pour moi, réalisant qu’ils enferment les Noirs et les Marrons cinq fois plus que les Blancs – j’élève des enfants mixtes . Pour moi, cela devient vraiment personnel. “

Salut les gars! Branchez-vous sur @CBSThisMorning pendant que je parle à @GayleKing de mon nouveau documentaire #KKWTheJusticeProject et de la façon dont je redonne aux familles touchées par la pandémie de COVID-19 ce matin à 8h40 PST! pic.twitter.com/GaQKzpuJy8

– Kim Kardashian West (@KimKardashian) 1 avril 2020

Kim partage North, 6, Saint, 4, Chicago, 2 et Psalm, 10 mois, avec Kanye West.

Après que Kim ait rendu visite à Donald Trump pour plaider la cause, Johnson a obtenu la clémence en juin 2018.

Lors du talk-show de jour, elle a également révélé qu’elle se sentait comme si l’affaire “l’avait trouvée”.

“Je me trouvais sur mon téléphone et j’ai vu une vidéo qu’elle a faite – comme une vidéo d’opinion qu’elle a fait – et elle a expliqué son histoire. Elle était la mule du téléphone et elle a été condamnée à une peine plus sévère que Charles Manson, “, a-t-elle expliqué.

@KimKardashianWest MERCI Kim Kardashian d’avoir décidé de se battre pour la justice. J’ai vu votre excellente interview sur CBS This Morning avec Gayle King. Nous avons hâte de regarder votre documentaire télévisé sur Oxygen. Continuez votre excellent travail. # TheJusticeProject #CriminalJusticeReform pic.twitter.com/NYq77n04nO

– Lady Bridge (@ladybridge) 1 avril 2020

“Je ne pouvais tout simplement pas m’asseoir et voir Alice passer le reste de sa vie en prison quand j’ai vu qu’elle avait sa grande famille et cela m’a juste rappelé ma famille”, a-t-elle poursuivi.

“Je me suis dit: ‘Et si l’un de nous prenait une décision qui changerait simplement notre famille pour le reste de nos vies?'”

Kim a déclaré qu’une fois qu’elle avait réalisé qu’il y avait beaucoup plus de femmes comme Alice en prison, elle devait prendre des mesures. Maintenant, elle a dit qu’elle croyait en la seconde chance et que les gens pouvaient se transformer une fois qu’elle était allée en prison et qu’elle avait rencontré les détenus.

Gayle a demandé ce que le père de Kim penserait de son incursion dans le monde juridique, car Robert Kardashian Sr. était un célèbre avocat décédé en 2003.

“Lui et moi en avons beaucoup parlé. Je sais qu’il serait vraiment fier. Je pense savoir que lorsque je serai épuisé et que je veux abandonner, je sais qu’il me pousse à ne pas abandonner.”

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir la galerie de photos

Instagram

Les sœurs Kardashian font monter la température dans des bikinis à peine présents pendant les vacances en famille