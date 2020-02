Kim Kardashian dit qu’elle reste en contact avec ses deux mères porteuses

Kim Kardashian et Kanye West ont un mariage compliqué, des carrières puissantes, une infinité de controverses et quatre adorables enfants.

Les fans ont été surpris lorsque Kardashian, après avoir donné naissance à leurs deux premiers bébés, a continué à utiliser des mères porteuses pour porter les deux derniers. Leur fille Chicago a maintenant deux ans et leur fils Psalm a neuf mois.

Kardashian a été assez ouverte sur l’expérience de sa famille en matière de maternité de substitution, et elle avait de très bonnes raisons de ne pas retomber enceinte. Mais Kardashian et West voulaient vraiment plus d’enfants, alors ils ont dû trouver une autre route. Elle a récemment partagé plus sur ce voyage émotionnel.

Comment Kim Kardashian a choisi ses substituts

Kim Kardashian West | David Livingston / .

Lorsque Kardashian a choisi de faire porter ses enfants par une mère porteuse, ce n’était pas une décision décontractée; ses grossesses avaient été traumatisantes et dangereuses. Elle et West souhaitaient beaucoup plus de bébés, mais son médecin lui a dit que tomber à nouveau enceinte serait si dangereux qu’il se rendrait coupable de faute professionnelle. Kardashian s’est rendu compte qu’ils devraient construire leur famille d’une manière différente.

Kardashian a commencé à étudier la maternité de substitution, et elle a découvert que c’était illégal à New York, mais en Californie, ce n’était pas le cas. Elle a embauché un avocat et un thérapeute spécialisés dans la maternité de substitution, et ils ont commencé à chercher quelqu’un avec qui travailler. Elle a décidé qu’elle voulait trouver une femme qui avait ses propres enfants et avait été une mère porteuse auparavant.

Kardashian voulait également que la femme sache avec qui le couple elle travaillerait avant de dire oui, au cas où elle ne serait pas fan. Quand ils ont trouvé quelqu’un qui était intéressé, Kardashian et West sont allés dîner avec elle et son mari.

La mère porteuse a accepté de les aider. Elle a pu tomber enceinte avec l’embryon de Kardashian et West, donc Chicago est génétiquement à eux, même si la mère porteuse l’a portée.

Pourquoi Kim Kardashian a utilisé un substitut différent la deuxième fois

Comme tout s’est si bien passé avec la naissance de Chicago, Kardashian avait prévu de travailler avec la même femme la deuxième fois. Cependant, quand ils étaient prêts pour la prochaine grossesse, ils ont découvert que la mère porteuse était tombée enceinte de son propre enfant.

Leurs bonnes nouvelles signifiaient que Kardashian et West devraient trouver quelqu’un d’autre pour porter leur bébé. Cette fois, Kardashian était plus à l’aise avec le processus, elle a donc pris en charge la recherche, en collaboration avec l’avocate de la maternité de substitution.

Peu de temps après, ils ont trouvé une autre femme qui était prête à les aider. Encore une fois, ils ont utilisé leur propre embryon et neuf mois plus tard, ils avaient le Psaume dans les bras.

Kim Kardashian reste en contact avec les deux femmes

Kardashian a expliqué qu’elle est toujours proche des porteuses gestationnelles qui ont aidé sa famille. Le thérapeute de substitution avec qui elle a travaillé dès le début du processus l’a aidée à connaître les femmes et à établir de bonnes relations avec elles.

Le thérapeute était là pour les aider à naviguer dans des questions importantes comme qui serait dans la salle d’accouchement. Elle a donné des conseils à Kardashian sur la façon d’être sensible et de gérer une situation aussi inhabituelle et émotionnelle.

Kardashian a déclaré que le thérapeute «suggérerait:« Hé, je pense que vous devriez communiquer une fois par semaine par SMS, peut-être le jour de la mère. C’est aussi une mère. Peut-être lui faire un massage ou quelque chose qui lui convient pour se faire dorloter. »

Ces jours-ci, Kardashian reste en contact avec les deux femmes. Elle leur est très reconnaissante, expliquant: «Ce n’est pas pour tout le monde, mais j’aime vraiment mon porteur gestationnel et ce fut la meilleure expérience que j’ai jamais eue. Notre porteur gestationnel nous a donné le plus beau cadeau qu’on puisse faire. »

Bien que ce ne soit pas la façon dont Kardashian imaginait avoir ses bébés, la maternité de substitution lui a donné la famille de ses rêves.