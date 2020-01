Kim Kardashian éclate les boutons de Khloe dans cette vidéo ‘KUWTK’ et les fans le perdent

Si toute la star de la réalité / magnat de la beauté / créatrice de shapewear ne fonctionne pas pour Kim Kardashian, elle a certainement un autre cadeau à offrir au monde. Dans un clip de Keeping Up With the Kardashians à la fois dégoûtant et étrangement satisfaisant, Kardashian va travailler sur l’un des boutons de sa sœur et il est clair qu’elle l’apprécie.

Kim Kardashian West | David Livingston / .

Kim Kardashian joue le Dr Pimple Popper

Les sœurs Kardashian-Jenner sont toujours à l’affût, mais ce clip montre un niveau d’amour fraternel qui pourrait ne pas se produire dans toutes les familles.

C’est la scène bonus KUWTK dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin – et une fois que vous commencez à regarder, il est difficile de détourner le regard. Dans le clip, Khloe Kardashian se couche alors que Kim aborde certains des problèmes de peau de sa sœur.

Kim annonce: «Dr. Pimple Popper à la rescousse !, ”

avec Khloe lui disant: “Juste mon cou, tu ne vas pas plus loin.”

Alors qu’elle travaille au travail avec un outil spécial pour retirer les boutons, Kim partage: «C’est incroyable», ajoutant: «Vous poignardez une petite zone qui a le bouton. Oh, celui-ci en vaut la peine! “

“Ça fait mal!” Dit Khloe, avec Kim répondant,

“Eh bien, ça fait mal pour une raison.”

Kim reconnaît son talent en disant: «J’aurais dû être esthéticienne», ajoutant: «Je ne peux pas considérer cela comme un véritable passe-temps.»

Elle offre à Khloe les résultats de l’éclatement, en disant: “D’accord, j’ai terminé. Vous voulez voir ce que j’ai retiré de celui-là? “Comme vous pouvez l’imaginer, Khloe est assez dégoûtée.

Parmi les commentaires sur la vidéo, de nombreux fans ont déclaré qu’ils étaient «obsédés» par ce moment, avec un commentateur soulignant: «Imaginez que votre bouton soit sauté et diffusé dans le monde entier.»

La routine de soins de la peau de Kim Kardashian coûte cher

En avril 2019, Kim a partagé sa routine de soins sur Instagram après avoir montré un soin du visage qu’elle avait à la clinique de l’esthéticienne Melanie Grant à Los Angeles.

Kim a publié un selfie du visage sur ses histoires Instagram, puis a partagé tous les produits qu’elle a emportés chez elle pour utiliser sur sa peau, à commencer par le nettoyant CosMedix Purity Clean Cleanser, conçu pour les peaux grasses à tendance acnéique, suivi du CosMedix Rapid Renewal Serum, un sérum de rétinol nocturne pour les rides et ridules.

Elle hydrate avec la crème riche pour les yeux Augustinus Bader et la crème pour les yeux CosMedix Opti Crystal. Le produit le plus cher de son régime est l’huile pour le corps L’Huille Rose de Chanel, que Kim a appelée «le paradis dans un pot».

Khloe a expliqué que leur maman leur avait offert une belle peau

Khloe a partagé une partie de sa routine de maquillage dans une vidéo de juillet pour Vogue. La maman occupée de True a partagé: «Depuis que je suis maman, c’est ce que je fais… J’ai dû apprendre à maquiller très rapidement et à ne pas faire trop de choses mouillées. Parce que si elle est mouillée et que je dois courir après elle, ça va devenir vraiment bizarre et alors je vais avoir l’air super taché. “

Parmi les produits qu’elle a utilisés dans la vidéo figurent Quinn’s

Sans alcool Witch Hazel Rose Petal et Aloe Vera Natural Toner, Drunk

Éléphant Lala crème fouettée rétro, Kylie Cosmetics Translucent Loose

Poudre Fixatrice, Correcteur Liquide KKW Beauty et Tom Ford Soleil Glow

Bronzer.

Khloe partage également la façon dont leur maman Kris Jenner les a mis en place pour réussir avec leur peau fabuleuse, expliquant: “Nous avons toujours eu une routine de soins de la peau.”