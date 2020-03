Kim Kardashian entre dans les coulisses du combat de Kourtney

Les choses ont mal tourné d’une manière que les téléspectateurs n’ont jamais vue auparavant en 18 saisons de “L’incroyable famille Kardashian” quand les sœurs Kim et Kourtney est entré dans un vrai combat physique devant les caméras.

C’était laid et inconfortable et un tel écart par rapport au type de contenu que l’émission a présenté pendant toutes ces années, que Kim a déclaré Jimmy Fallon sur “The Tonight Show” qu’ils ont effectivement arrêté la production pendant une semaine après.

“Je pense que tout le monde a été vraiment secoué pendant une minute et était comme si ce n’était pas notre genre de spectacle, que se passe-t-il?” elle a dit. “Nous voulons que tout le monde soit à l’aise et en sécurité.”

Elle a même dit que maman Kris Jenner a pleuré quand elle a vu le clip pour la première fois. “Elle était comme, qui êtes-vous les gars? Que se passe-t-il?” Kim a dit à Jimmy.

Selon la star de téléréalité, c’était le point culminant de la frustration croissante de Kourtney à l’idée de faire partie de la série, et une facette de son fait de ne pas simplement dire à sa famille ce qu’elle ressentait.

“Ce n’est pas le genre de personne à prendre une décision et à dire:” D’accord les gars, je ne vais pas filmer “. Mais elle venait au travail avec une attitude tous les jours, en quelque sorte s’en prenant à tout le monde de l’équipage à nous et ne prendrait pas vraiment cette décision “, a expliqué Kim. “Donc, nous continuerions à la pousser à comprendre pourquoi elle était si malheureuse.”

Elle a également révélé que les choses avaient mal tourné quand Kourtney a finalement explosé, et c’était encore pire que ce qui avait été montré dans la série. “Je n’ai jamais vraiment recours à la violence comme ça, mais elle m’a tellement griffé que vous n’avez pas vu”, a déclaré Kim. “Quand j’ai baissé les yeux sur mon bras et vu qu’elle m’avait vraiment griffé et que je l’ai senti tout sur mon dos, je suis juste allé la gifler.”

Ce qui a suivi a été un combat d’aspect désagréable qui a admis que Kim n’était pas son “moment le plus fier”, mais c’était leur réalité en ce moment et donc cela a été diffusé.

Quant à Kourtey? Confirmant ce qui a été laissé entendre et suggéré depuis un certain temps maintenant, Kim a déclaré: “Elle a pris la décision de prendre congé maintenant, et je pense qu’elle en a vraiment besoin. Je pense que ce sera tellement mieux pour elle.”

Plus tôt dans l’interview, Jimmy et Kim se sont montrés compatissants face aux défis de l’auto-isolement avec de jeunes enfants pendant la pandémie de coronavirus. En fait, Kim a plaisanté en disant qu’elle faisait l’interview depuis la chambre glam de Kris, après s’être faufilée hors de sa maison parce que “je devais m’éloigner de mes enfants”.

Comme Jimmy, elle a du mal à trouver des moyens de divertir les enfants 24h / 24 et 7j / 7 et de faire des devoirs avec eux et de les gérer tout le temps. Vous aimez vos enfants, mais parfois vous avez besoin d’une pause de santé mentale pour votre santé mentale, et ceux-ci ne sont pas faciles à trouver lors de l’isolement à la maison avec les petits monstres.

Kim est même allée jusqu’à demander à ses abonnés sur Instagram des conseils sur les activités et les choses à faire pour garder ses enfants heureux, mais quand Jimmy a demandé si elle avait de bons conseils, Kim a dû dire non. “Tout le monde était comme si vous aviez tout chez vous, ils ne devraient pas s’ennuyer.”

Les célébrités et les super-riches ont appris – comme David Geffen l’a fait en partageant une photo de lui s’isolant sur son yacht de plusieurs millions de dollars – que Joe et Jane American qui ont peut-être du mal à se débrouiller au milieu des licenciements et des difficultés l’économie a du mal à ressentir beaucoup de sympathie pour ceux qui ne ressentent pas du tout le pincement.

Kim a connu un certain succès en partageant son enfance avec eux alors qu’elle essaye d’aider ses enfants à aller au-delà des films d’animation. Il s’avère que les films classiques des années 80 comme “Harry et les Henderson” sont de bons divertissements sains pour toute la famille. Et ils pourraient aussi acheter à un parent fatigué un sursis de 90 minutes.

Et si ça ne marche pas, il y a toujours des forts. Kim et Jimmy ont admis que toute leur maison est maintenant composée de différents forts dans chaque chambre pour leurs enfants. Mais tout comme Kim a admis qu’elle se cachait de ses enfants chez Kris, nous parions que les parents volent quelques instants de paix dans ces forts quand ils peuvent les trouver.

