Kim Kardashian et Kanye West ont offert au nord-ouest une des vestes de Michael Jackson pour Noël

North West n'était clairement pas méchante cette année, mais elle se sentira "mauvaise" après ce cher cadeau de Noël de ses parents.

Mardi soir, avant la grande fête de Noël de la famille, Kim Kardashian a révélé qu'elle et Kanye West a offert à son aîné une veste autrefois portée par Michael Jackson. Selon Kim, leur fille est une grande fan de MJ et ils ont acheté la veste – qu'il portait pour le 65e anniversaire d'Elizabeth Taylor – aux enchères.

"Pour Noël, Kanye et moi avons donné cette veste à Northie et c'était la veste de Michael Jackson qu'il portait avec Elizabeth Taylor", a expliqué Kim sur ses histoires Instagram. "North est une très grande fan de Michael Jackson et nous savions qu'elle adorerait cela, alors nous l'avons gagné lors d'une vente aux enchères pour Northie pour Noël."

La veste a été mise en vente aux enchères de Julien's Icons and Idols: Rock 'N' Roll en octobre, où elle a été vendue – vraisemblablement à Kim et Kanye – pour 65625 $. Selon la liste, la veste de velours personnalisée ornée de pierres blanches et de perles a également été portée par Jackson au 50e Festival de Cannes, où Jackson projetait son film "Ghosts" en 1997. "La veste a en outre deux décorations de couronne sur le col, un satin bordeaux bande sur le bras droit, et zips sur le devant ", lit la liste.

Kardashian a déclaré qu'elle et Kanye avaient la veste clouée afin que North puisse la porter maintenant, mais qu'elle pourra détacher les manches à mesure qu'elle vieillit pour "qu'elle puisse grandir avec elle et qu'elle puisse l'avoir toute sa vie". Kim a ajouté que sa fille était "tellement reconnaissante et tellement excitée" à propos du cadeau.

Le cadeau intervient à la fin d'une autre année controversée pour le domaine de Jackson, après la diffusion par HBO de "Leaving Neverland" en mars. Le documentaire a mis au premier plan les allégations d'agression sexuelle que Wade Robson et James Safechuck ont ​​faites contre le chanteur. Alors que le procès des deux hommes contre la succession a été abandonné en 2017, ils ont continué à se battre en 2019 et nous espérons avoir leur journée devant les tribunaux.

