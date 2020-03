Kim Kardashian et Taylor Swift réagissent à la fuite d’un appel téléphonique de Kanye en disant aux fans des médias sociaux

Ni Kim Kardashian ou Taylor Swift a offert des réactions officielles après Kanye West’s Un appel téléphonique avec le chanteur de “You Need to Calm Down” a été divulgué en ligne ce week-end … mais leurs goûts sur les réseaux sociaux ont tout fait pour eux.

ICYMI, de longues portions de l’appel téléphonique de 2016 entre les deux musiciens ont été publiées en ligne au cours du week-end, semblant montrer un compte rendu différent de ce qui ressortait des vidéos que Kim partageait en ligne à l’époque. Kardashian a publié sa version révisée de l’appel dans le but de prouver que Swift savait à l’avance que West allait l’appeler une “garce” dans sa chanson “Famous”.

Dans la piste, il chante: “J’ai l’impression que Taylor et moi pourrions encore avoir des relations sexuelles / Pourquoi? J’ai rendu cette chienne célèbre.” Les paroles faisaient référence au fameux moment des MTV Music Awards 2009 lorsque Kanye a écrasé le discours d’acceptation de Taylor pour la meilleure vidéo féminine pour dire que Beyonce méritait le prix. Dans les vidéos de Kim, Swift semble rire de la chanson et lui donner sa bénédiction – mais bien que Swift n’ait jamais contesté un appel, elle a dit qu’elle n’avait jamais approuvé les paroles de “garce”.

La nouvelle vidéo montre Kanye en train de lui dire les paroles: “A tous mes gaz Southside qui me connaissent le mieux / j’ai l’impression que Taylor pourrait me devoir du sexe” – et pas la phrase “salope”. En fait, Taylor lui dit qu’elle aime le fait que la chanson ne soit pas “méchante” et qu’il ne l’appelle pas une “garce”.

La vidéo a conduit aux hashtags #KanyeWestIsOverParty, #KimKardashianIsOverParty et #TaylorToldTheTruth, tous des tendances du week-end.

Tout le discours, cependant, n’a pas pu dérouter Kim. Elle n’a rien dit directement sur la situation, mais elle a aimé un post de fan qui disait: “La vidéo n’a rien montré de nouveau. Nous le savions tous. Je suis tellement confuse en ce moment.”

La vidéo n’a rien montré de nouveau. Nous le savions tous. Je suis tellement confus en ce moment pic.twitter.com/NO0b92Qvpo

– kim (@kimkwestlegion) 21 mars 2020

Swift, quant à lui, a fait une virée sur Tumblr.

“Et c’est ainsi que vous laissez Karma prendre soin de lui-même”, lit-on dans un post. “QUI RACONTAIT LA VÉRITÉ TOUT LE TEMPS ???” lire un autre, avec une photo de Swift se montrant.

Voir tous les articles qu’elle a aimé ci-dessous: