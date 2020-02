Kim Kardashian, le détenu champion de Rodney Reed, a été rejeté par la Cour suprême

L’appel de Rodney Reed contre sa condamnation à mort ne sera pas entendu par la Cour suprême.

La juge Sonia Sotomayor a annoncé lundi qu’elle refusait sa requête en révision de son affaire de meurtre; cependant, elle n’a pas “fermé la porte” aux futurs appels en attendant les audiences à venir dans les juridictions inférieures.

Reed, aujourd’hui âgé de 51 ans, a passé plus de 20 ans dans le couloir de la mort après avoir été reconnu coupable du meurtre en 1996 de Stacey Stites, 19 ans.

Le corps de Stites a été retrouvé violé, sodomisé, étranglé et partiellement brûlé dans sa ville natale de Bastrop, Texas; L’ADN de la salive et du sperme correspondait à Reed.

Après son arrestation, Reed a d’abord affirmé ne pas avoir connu la victime; Cependant, il a prétendu plus tard qu’ils avaient une liaison, mais n’a pas voulu l’admettre parce que Stites était blanc, engagé avec un officier de police local et qu’ils étaient dans le Sud.

Reed a interjeté appel de sa condamnation à neuf reprises, sans succès, au motif que les témoins ont été ignorés et que des preuves ont été rejetées, telles que la ceinture utilisée pour étrangler la victime n’ayant jamais été testée pour l’ADN, et les experts judiciaires ayant reconnu plus tard des erreurs dans leur témoignage.

Son cas a été repris par le projet Innocence et a attiré l’attention de nombreuses célébrités, dont Kim Kardashian, Rihanna, Beyoncé, Susan Sarandon, Oprah Winfrey et Meek Mill.

En novembre, Kim a révélé qu’elle était avec lui lorsque son sursis à exécution a été accordé – cinq jours seulement avant qu’il ne soit mis à mort.

“Les mots ne peuvent pas décrire le soulagement et l’espoir qui ont déferlé sur la pièce à ce moment-là”, écrivait-elle à l’époque, félicitant tous ceux qui avaient pris la parole pour sa défense, “tout cela en raison de la profonde conviction que chaque homme ou femme accusé d’un crime”. – en particulier celui passible de la peine de mort – mérite d’avoir la possibilité de prendre en considération toutes les preuves disponibles. “

Dans sa décision, la juge Sotomayor a déclaré que la pétition de Reed “a présenté un ensemble substantiel de preuves qui, si elles sont vraies, jettent un doute sur la véracité et la validité scientifique des preuves sur lesquelles repose la condamnation de Reed”.

“Des appréhensions aussi graves ne devraient pas être écartées, même dans les affaires pénales les moins graves; elles méritent certainement un examen approfondi lorsqu’une condamnation à mort et une peine sont en jeu”, a-t-elle écrit.

“Bien que la Cour refuse aujourd’hui de réexaminer la présente requête, celle-ci ne passe bien entendu pas sur le bien-fondé de l’innocence de Reed ni ne ferme la porte à un futur examen”, a-t-elle ajouté.

«Je garde espoir que les processus étatiques disponibles veilleront à ce que l’innocence de Reed soit pleinement et équitablement prise en compte.»

