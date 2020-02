Kim Kardashian pense que le Psaume Ouest est son père Robert Kardashian réincarné

Après plusieurs rencontres pointant vers le même résultat, Kim Kardashian dit qu’elle est convaincue que son fils Psaume Ouest est en fait son père, Robert Kardashian Sr., réincarné.

Selon la star de télé-réalité, tout a commencé le “L’incroyable famille Kardashian” lors d’un voyage à Bali où elle a rappelé E! Nouvelles “une femme, un médium aveugle, est venue vers moi et m’a dit que j’allais avoir un autre fils et que ce serait mon père qui se réincarnerait.”

À l’époque, elle avait déjà une mère porteuse enceinte du garçon qui allait devenir Psaume, mais Kim insiste sur le fait que personne ne le savait, y compris l’équipage, donc il n’y avait aucun moyen que la femme puisse être informée.

Et ce n’était pas le seul moment qui l’avait convaincue non plus. Elle a partagé avec le magasin d’autres événements qui se sont déroulés hors caméra, mais n’étaient pas moins convaincants et convaincants pour la star de la réalité et l’entrepreneur de beauté.

Le deuxième incident est survenu lorsqu’elle a autorisé son bébé à emmener Psaume sous une douche de bébé alors qu’elle n’était pas en ville. À la douche, Kim a dit “une femme s’approche d’elle et lui dit:” C’est ton fils? “”

Lorsque l’infirmière lui a dit qu’elle le regardait juste pour quelqu’un d’autre, la femme a apparemment dit: “Eh bien, je dois juste vous dire, s’il vous plaît, dites à leur maman que c’est un membre de sa famille qui s’est réincarné.”

Et Kim dit que de nombreux autres étrangers ont dit la même chose depuis la naissance du Psaume, beaucoup à sa nounou lorsqu’elle est sortie avec le bébé; ce qui signifie qu’ils n’avaient aucune idée qu’ils jaillissaient sur un célèbre tot Kardashian.

Kim dit même que c’est devenu si convaincant que beaucoup de membres de sa famille le croient aussi. “Toute ma famille, tout le temps, pense que c’est mon père et est tellement émotive et proche de lui.”

Et comme le Psaume vieillit, Kim croit qu’elle commence à voir des indices de son père dans son fils. “Il est gaucher, comme mon père”, a-t-elle déclaré. “Je ne sais même pas si je crois à la réincarnation, mais je le fais maintenant. Mais je veux le croire!”

Robert Kardashian Sr., le plus célèbre pour avoir défendu avec succès O.J. Simpson, lors de son procès pour meurtre en 1995, est décédé en septembre 2003 d’un cancer de l’œsophage.

Les fans peuvent attraper Psalm West, et quiconque qu’il aurait pu être dans une vie passée, dans de nouveaux épisodes de “Keeping Up with the Kardashians” lorsque la réalité de base revient pour sa 18e saison au cours du premier semestre 2020 sur E !.

