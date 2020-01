Kim Kardashian pourrait être partiellement responsable de cette tendance alimentaire continue

Kim Kardashian, qu’on l’aime ou qu’on la déteste, est clairement l’une des personnes les plus influentes de la planète. Puisqu’elle a la capacité de commander le meilleur dollar pour un seul message d’approbation sur ses comptes de médias sociaux, le marché comprend que Kardashian est capable de lancer des tendances (ou de les terminer) d’un simple coup de doigt.

C’est un pouvoir qu’elle utilise régulièrement. Ayant approuvé tout, des sucettes Flat Tummy (qui promettent de supprimer votre appétit) au thé FitTea Detox, elle s’est taillé une niche pour les produits alimentaires de santé et de fitness.

Bien que certains de ces produits puissent être simplement des chèques de paie pour la célébrité, il y a une approbation qui semble faire partie intégrante de sa vie. Voyons de plus près pourquoi Kardashian est la personne idéale pour promouvoir les produits CBD et comment la substance dérivée de la marijuana a une place si importante dans sa vie.

Le CBD est devenu un important fabricant d’argent

Pendant longtemps, la marijuana et ses produits dérivés ont tous été considérés avec suspicion et interdits par la loi. Ces jours-ci, cependant, les États de tout le pays modifient leurs lois pour autoriser non seulement la marijuana médicale, mais aussi les options récréatives. Cette nouvelle industrie juridique a laissé de nombreuses opportunités de profit et plusieurs célébrités sautent à bord.

Bien que le CBD ne soit pas aussi tape-à-l’œil que son homologue le plus puissant, il fait certainement partie des activités lucratives de l’industrie du cannabis. Le CBD, qui est l’abréviation de cannabidiol, n’attire pas les consommateurs, mais il offre une tonne d’avantages potentiels pour la santé. Il s’agit notamment de la réduction de la douleur, de l’aide pour l’insomnie et du soulagement de l’anxiété et de la dépression.

Des produits contenant du CBD infusés ont surgi partout. Des pilules de CBD au sel de CBD et même à la crème glacée au CBD, il existe de nombreuses façons pour les personnes intéressées de mettre ses allégations de santé à l’épreuve.

Kim Kardashian est un grand partisan du CBD

Kardashian vit une vie stressante. En tant que maman de quatre enfants et entrepreneure très occupée, son temps et son attention sont très sollicités. Elle croit que l’huile de CBD est la réponse à beaucoup de ses problèmes. Bien qu’elle dise qu’elle n’est pas vraiment une fumeuse de mauvaises herbes, elle utilise des bonbons au CBD pour l’aider à dormir la nuit et constate que la substance la fait se sentir plus «équilibrée» dans l’ensemble.

Elle est même allée jusqu’à prendre une douche de bébé sur le thème du CBD avant la naissance de son quatrième enfant. L’événement était fortement axé sur la relaxation et la méditation, et les invités ont été encouragés à participer à un «bain de son» en groupe. Elle a offert à ses invités des produits CBD pour les aider à se mettre dans le bon état d’esprit pour le thème décontracté de l’événement.

Kim Kardashian pourrait aider à lancer de nouvelles tendances en matière de CBD

Kim Kardashian West | Photo de Rodin Eckenroth / WireImage

Étant donné que Kardashian est à la fois massivement influente et solidaire du CBD, il y a de fortes chances que les nouveaux produits qui surgissent reçoivent un coup de pouce de sa promotion de la substance.

Prenez le chewing-gum CBD de Blockhead. Blockhead, une entreprise britannique de bonbons, vend maintenant un chewing-gum aromatisé à la menthe poivrée qui offre 3 mg de CBD par pièce. C’est un moyen simple pour les débutants curieux d’essayer le CBD à petite dose, et ce n’est qu’un parmi des dizaines de nouveaux produits inondant le marché de promesses de fournir de nombreux avantages au CBD.

Les estimations montrent que le marché du CBD est une tendance croissante et que les ventes pourraient atteindre 20 milliards de dollars d’ici 2024. Avec autant de bénéfices sur la table, il y a fort à parier que encore plus de célébrités vont sauter dans le train et officialiser (et payer ) approbations bientôt. Kardashian peut avoir une longueur d’avance en tant que porte-parole car elle a elle-même été une utilisatrice authentique et franc de la substance.