Kim Kardashian prend au sérieux la réforme de la justice pénale dans un nouveau documentaire

Kim Kardashian ne se soucie pas de tous les ennemis et les critiques quand il s’agit de ce qu’elle dit être sa vocation, se battre pour une réforme de la justice pénale. Et elle est prête à montrer les fruits de son travail dans un nouveau documentaire “The Justice Project”.

La star de “Keeping Up with the Kardashians” est peut-être la plus célèbre pour sa série immobilière rauque, ses ébats fous avec ses frères et sœurs et son empire de la mode en plein essor, mais la croissance en dessous a été ce côté plus sérieux de la mère de quatre enfants de 39 ans.

Bien qu’elle ne suive pas exactement les traces de son père, le célèbre avocat Robert Kardashian, Kim a néanmoins stupéfait son énorme base de fans en révélant qu’elle rencontrait le président Trump pour obtenir la libération d’une détenue qu’elle croyait indûment incarcérée, Alice Johnson.

Mais ce n’était pas seulement un événement ponctuel, car la star de la réalité a ensuite révélé qu’elle avait commencé à étudier pour le barreau de Californie afin de devenir elle-même avocate, en mettant l’accent sur la réforme de la justice pénale.

Soudain, la femme que beaucoup accusaient d’être vide de sens, superficielle et égocentrique envisageait un changement de carrière spectaculaire vers l’utilisation de sa plate-forme pour faire quelque chose de bien pour le monde. Tout ce travail acharné, jusqu’à présent, a abouti à ce projet documentaire.

Révélant qu’elle avait déjà terminé sa première année d’études en droit, “Kim Kardashian West: The Justice Project” montre le plaidoyer de Kim en faveur de la réforme des prisons alors qu’elle explore quatre cas de personnes jugées injustement condamnées, travaillant avec des experts juridiques pour tenter de les voir libérer ou avec des conditions réduites.

On lui a demandé comment elle traitait avec les critiques qui disent que tout cela est un coup de publicité pour attirer l’attention et la publicité de ses marques de mode et de son empire de téléréalité, mais elle dit qu’elle est capable de hausser les épaules sans arrière-pensée.

“Je suis très habituée aux critiques, donc rien ne me met vraiment en phase”, a-t-elle déclaré samedi aux journalistes lors de la tournée de presse hivernale de la Television Critics Association. E! Nouvelles. “Je fais partie de ces âmes non humaines qui peuvent vraiment y faire face. Cependant, je reste vraiment vraiment concentré sur les cas et les gens, et je suis extrêmement compatissant, et non, je ne le fais pas à des fins publicitaires.” Je m’en soucie vraiment et passe 20 heures par semaine loin de ma famille et de mes enfants, chaque jour. “

Et elle espère que son plaidoyer aidera la jeune génération à se réveiller sur la souffrance des autres peut-être un peu plus rapidement qu’elle.

“Je suis tellement fière de la jeune génération qui est vraiment si bien informée et attentionnée”, a-t-elle déclaré. “Parce que personnellement, j’ai l’impression d’avoir eu mon propre réveil après avoir eu des enfants et j’étais un peu plus âgé. J’espère qu’à travers mes histoires et en voyant des gens, la jeune génération pourra être consciente à un plus jeune âge.”

Son objectif avec le documentaire était de montrer un côté de ces histoires criminelles souvent négligé dans la réalité des films et des séries, celui de la partie incarcérée; surtout s’ils ne sont pas un tueur dérangé ou un sociopathe.

“J’allais en prison après prison et je m’asseyais avec ces gens et j’écoutais leurs histoires”, a expliqué Kim. “J’ai réalisé qu’il y a un tout autre côté qui n’est jamais diffusé à la télévision, et c’est pourquoi je voulais vraiment devenir partenaire [with Oxygen] et faire un documentaire qui a partagé une perspective et un état d’esprit complètement différent. “

Elle a dit qu’elle s’était associée au film pour donner la parole aux “millions de personnes touchées par ce système judiciaire défaillant, et je voulais mettre des visages sur ces chiffres et statistiques”, a déclaré Kim, qui est également productrice exécutive.

“Il y a beaucoup de gens qui méritent une deuxième chance, mais beaucoup n’ont pas les ressources pour y arriver”, a-t-elle déclaré. «Je veux aider à élever ces cas à un niveau national pour effectuer des changements, et ce documentaire est une représentation honnête de moi qui apprend le système et aide à apporter des résultats tangibles à la réforme de la justice.»

Admettant qu’elle ne savait rien dans cette exploration, il n’est pas surprenant que Kim utilise son projecteur et sa plate-forme pour aider à sensibiliser le public à ce qui se passe dans le système judiciaire américain. Bien que ce ne soit qu’un seul film pour l’instant, nous pensons que ce n’est que le début de ce nouveau chapitre du voyage de Kim.

