Kim Kardashian réagit à la vidéo SKIMS de Chelsea Handler sur Instagram

Nous sommes prêts à parier Kim Kardashian ne savait pas quoi Chelsea Handler ferait avec une paire de SKIMS, mais cela a laissé le fondateur de la ligne de shapewear en larmes.

“J’ai toujours voulu courir sur une plage nue, et maintenant avec @skims, je peux enfin. Merci @kimkardashian!” la comédienne a sous-titré une vidéo au ralenti d’elle caracolant sur le rivage d’une belle plage tout en portant un body échancré, haut de cuisse et de couleur crème.

“Pleurs!!!!!” a répondu la star de “Keeping Up with the Kardashians”, notant que la “meilleure partie” de la vidéo était “la bande sur le vagin”.

Kim n’était pas la seule à adorer l’annonce de Chelsea – qu’elle soit intentionnelle ou accidentelle – pour SKIMS. Reese Witherspoon, Gwyneth Paltrow, Nicole Scherzinger, Krysten Ritter, Amy Schumer, Naomi Watts et Rumer Willis faisaient partie des milliers de personnes qui ont laissé des commentaires sur la vidéo virale.

La star de “Big Little Lies” s’est demandé en plaisantant si la femme dans le clip était en fait Bo Derek, tandis que la chanteuse de Pussy Cat Dolls a laissé un simple “Omg oui.” Le fondateur de goop a laissé tomber un emoji aux éclats de rire, Krysten en a laissé trois et Naomi a laissé six trophées d’or. La comédienne Amy Schumer a déclaré à Handler que le post “avait fait toute ma journée”, tandis que la célèbre fille de Bruce et Demi a déclaré que c’était “tout ce que j’espérais que 2020 pourrait être”. Nous ne pouvons pas être en désaccord.

Kim a lancé son “solutionwear” très attendu en septembre, et ce fut un succès instantané. Tout le monde, de ses sœurs à l’ancienne détenue Alice Marie Johnson, a porté, modélisé et approuvé les produits, qui continuent de se vendre en ligne.

