Kim Kardashian révèle la chose la plus étrange que Kris Jenner garde dans sa maison

Les fans ont découvert la chose la plus étrange que Kris Jenner garde chez elle, et ils n’étaient pas préparés. Le simple fait de posséder cette chose est probablement la chose la plus étrange à propos de Kris en général. Malgré la façon dont elle semble parfois normale, les fans ne peuvent s’empêcher de se demander. Compte tenu de ces nouvelles informations, ils pourraient avoir à réévaluer toutes les opinions de Kris.

La révélation est venue sur Instagram, gracieuseté de la fille de Kris, Kim Kardashian. Les fans ont également pu voir des photos de l’invitée du dîner Chrissy Teigen appréciant cette décoration totalement bizarre.

Kris Jenner a une statue de cire grandeur nature d’elle-même

Kris Jenner | JC Olivera / .

Oui, une figure de cire grandeur nature d’elle-même. Dans les photos publiées sur les réseaux sociaux, la chose est assise dans l’une des chaises du salon de Kris Jenner, avec un look distinctement Kris sur son visage. La version wax de Kris partage le vrai style de Kris. Il porte un smoking noir, il a les jambes croisées et un bras jeté nonchalamment sur le dossier de la chaise.

Apparemment, Kris a reçu la statue d’elle-même en cadeau du Hollywood Wax Museum. Les fans ne peuvent pas être sûrs si elle l’a commandé ou si le musée pensait simplement que c’était quelque chose qu’elle pourrait aimer. Si ce dernier est le cas, ils avaient absolument raison. Kris aime la statue.

Kris était excité lorsque son invité au dîner, Teigen, ne pouvait pas arrêter de regarder la figure de cire. «D’accord, Chrissy est obsédée par moi. Elle le regarde comme si c’était moi, mais ce n’est même pas moi. ”

La statue de cire est de loin la chose la plus étrange de la maison de Kris Jenner

Compte tenu du style soigné du reste de la maison, la figurine de cire est certainement hors de propos. En fait, la maison de Kris Jenner est célèbre pour son style impeccable.

Kris a été interviewée par Architectural Digest en 2019. Elle a déclaré à la publication qu’elle souhaitait que son espace de vie «se sente comme un sanctuaire, parfaitement calme et paisible». Cela signifie beaucoup de couleurs neutres, comme les blancs et les gris, accentuées avec des touches de noir .

Cependant, elle n’a pas peur d’ajouter un élément de conversation à couper le souffle. Par exemple, son coin salon semble simple à première vue. Il a deux chaises grises entourées de hauts murs blancs, avec une photographie en noir et blanc de Liz Taylor. Au plafond, cependant, pend un lustre Baccarat. La pièce est complexe et magnifique, d’autant plus qu’elle ne rivalise avec rien d’autre dans la pièce.

Il est possible que Kris considère sa statue de cire comme une sorte d’œuvre d’art. Elle semblait certainement apprécier que Teigen l’admire.

Kim Kardashian pense que la statue est incroyable

Teigen n’est pas le seul à être fasciné par la statue de cire de Kris Jenner. La fille de Kris, Kim Kardashian, adore ça aussi, même si elle sait que c’est assez bizarre. Kim est stupéfaite par la précision de la statue. Dans la vidéo sur Instagram, elle dit “C’est exact – jusqu’à la petite marque qu’elle a.” Kim fait référence à une petite tache de naissance sur le menton de sa mère – et de la statue -.

Kim ne peut s’empêcher de continuer à comparer la statue et sa maman. «C’est sa racine des cheveux exacte. Je ne peux même pas vous dire à quel point c’est effrayant et incroyable. “

Kim elle-même n’a probablement rien d’étrange dans sa maison. Bien que certains fans pensent que sa maison est bizarre. Elle est célèbre pour son style de design minimaliste. Elle pousse le concept encore plus loin que sa mère. Sa maison est très austère, avec un jeu de couleurs beige et blanc. Sa salle de bain souriante comprend une baignoire en ciment gris solide. C’est un carré et il fait face à un évier en béton gris.

Toutes les maisons ont quelque chose d’étrange ou d’étrange à l’intérieur. Les fans savent maintenant la chose étrange de Kris Jenner. Il reste à voir quelles bizarreries flottent autour des maisons des autres KarJens.