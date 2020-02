Kim Kardashian révèle que le nord-ouest est un pescatarien

On dirait Nord Ouest n’aime pas les pépites de poulet dino.

Tout en répondant aux questions des fans lors d’une session de questions / réponses sur Twitter lundi soir, Kim Kardashian a décomposé ce qu’elle mange en une journée avec un régime à base de plantes et a révélé que sa fille de 6 ans, North, est une pescatarienne.

Lorsqu’un fan a demandé à Kim si elle deviendrait végétalienne, la star de télé-réalité a répondu: “Je mange principalement à base de plantes. Plus de viande.” Un autre utilisateur de Twitter a suivi la réponse de Kim en lui demandant si ses enfants mangeaient aussi à base de plantes. “Oui, ils le font!” Répondit Kim. “North est un pescatarien.” (Les pescatariens mangent du poisson, mais jurent la viande et la volaille.)

La fondatrice de KKW Beauty a ensuite partagé certains de ses plats à base de plantes, y compris “flocons d’avoine et saucisses végétaliennes pour le petit déjeuner” et “les tacos végétaliens sont mes préférés pour le déjeuner! Les salades sont bonnes aussi!” Kim a également ajouté: “Les smoothies à la mousse de mer sont également très bons.”

Malgré un régime «essentiellement» à base de plantes, il semble que le “L’incroyable famille Kardashian” star aime la malbouffe de temps en temps.

Lorsqu’on lui a demandé de nommer sa collation préférée, Kim a tweeté: “J’adore les Cheetos. OMG Cheetos bouffe aussi et Doritos parfois.”

Cependant, Kim a exprimé qu’elle n’aimait que les Cheetos ordinaires, pas les Cheetos chauds enflammés. “Je déteste HOT n’importe quoi! Je déteste Spicey [sic] quoi que ce soit “, a-t-elle écrit. Je sais que cela va être très impopulaire pour beaucoup mais je n’aime pas ça. Les Cheetos réguliers pour moi ou les bouffées de Cheetos sont mon préféré.”

Kim a également révélé sa commande Starbucks très spécifique. “Petit chai latte au soja ou moka au chocolat blanc de plus petite taille avec de la crème fouettée”, a-t-elle tweeté. “Ils doivent être de la plus petite taille, sinon ils ne sont pas du même goût pour moi.”

Je mange principalement à base de plantes. Plus de viande https://t.co/sfS4XM73f7

– Kim Kardashian West (@KimKardashian) 4 février 2020

Oui, ils le font! North est un pescatarien bien que https://t.co/tfVnKWT51C

– Kim Kardashian West (@KimKardashian) 4 février 2020

Gruau et saucisse végétalienne pour le petit déjeuner, les tacos végétaliens sont mes préférés pour le déjeuner! Les salades sont bonnes aussi! https://t.co/Dwk5YeACGm

– Kim Kardashian West (@KimKardashian) 4 février 2020

Les smoothies à la mousse de mer sont également très bons https://t.co/u3Sicbwe4P

– Kim Kardashian West (@KimKardashian) 4 février 2020

J’adore les pommes de terre au four et les frites. Mais frites maigres et non épaisses 🍟 https://t.co/EtqvA7T0jo

– Kim Kardashian West (@KimKardashian) 4 février 2020

Je n’aime pas non plus les frites gaufrées ou les frites de patates douces https://t.co/EtqvA7T0jo

– Kim Kardashian West (@KimKardashian) 4 février 2020

J’adore les Cheetos. OMG Cheetos souffle aussi et Doritos parfois https://t.co/EJKLhJ2yTv

– Kim Kardashian West (@KimKardashian) 4 février 2020

Je déteste tout chaud! Je déteste quoi que ce soit Spicey. Je sais que cela va être très impopulaire pour beaucoup de gens, mais je n’aime pas ça. Les Cheetos réguliers pour moi ou les bouffées de Cheetos sont mon préféré préféré https://t.co/jxDVJAxZox

– Kim Kardashian West (@KimKardashian) 4 février 2020

Latte de chai de soja de petite taille ou moka au chocolat blanc de plus petite taille avec crème fouettée.

Ils doivent être de la plus petite taille ou ils n’ont pas le même goût pour moi https://t.co/Sc0uFwmA82

– Kim Kardashian West (@KimKardashian) 4 février 2020

Big Stuff Oreos. Ils les ont abandonnés il y a des années. S’il vous plaît Oreo les ramener @nabisco https://t.co/cs8OAGZL0g

– Kim Kardashian West (@KimKardashian) 4 février 2020

J’aime aussi le carrousel du restaurant arménien https://t.co/h4Nc0I5MD9

– Kim Kardashian West (@KimKardashian) 4 février 2020

