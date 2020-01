Kim Kardashian révèle sa vraie vocation surprenante

Kim Kardashian est devenue une célébrité en 2007 après la première de l’émission télévisée de sa famille, Keeping Up With the Kardashians. La série l’a transformée en un nom familier et lui a donné toutes sortes d’opportunités dans sa carrière.

Kardashian a la réputation d’être célèbre en raison de son sex-appeal et de ses multiples scandales, il peut donc sembler qu’elle n’a pas d’aspirations en plus de continuer à être aussi célèbre que possible. Cependant, Kardashian a récemment partagé qu’elle avait une vraie vocation, et ce n’est pas ce que l’on pourrait penser.

Kim Kardashian a fait une variété de choses dans sa carrière

Kim Kardashian West | Evans Vestal Ward / Banque de photos NBCUniversal / NBCU via .

Kardashian est surtout connue pour son apparition dans Keeping Up With the Kardashians, mais elle a fait beaucoup de travail lorsque les caméras ne tournent pas aussi bien.

Pour commencer, Kardashian est l’un des influenceurs les plus connus sur les réseaux sociaux. Elle compte plus de 158 millions de followers sur Instagram et est connue pour influencer les tendances de la mode et de la beauté.

Elle a également lancé des entreprises très prospères. En 2017, elle a lancé KKW Beauty, qui vend une variété de produits de beauté. Il a été dit que KKW Beauty valait environ 100 millions de dollars.

En 2019, Kardashian a également lancé SKIMS Solutionwear, qui se concentre sur la vente de shapewear. Les produits SKIMS ont été reçus positivement et se vendent également comme des petits pains.

Kim Kardashian veut maintenant devenir avocate

Voir ce post sur Instagram

L’année dernière, je me suis inscrit au California State Bar pour étudier le droit. Pour les 4 prochaines années, un minimum de 18 heures par semaine est requis, je passerai des tests écrits et à choix multiples mensuellement. Comme ma première année touche à sa fin, je me prépare pour le baby bar, une mini version du bar, indispensable pour étudier le droit de cette manière. J’ai vu des commentaires de gens qui disent que c’est mon privilège ou mon argent qui m’ont amené ici, mais ce n’est pas le cas. En fait, une personne a dit que je devrais «rester dans ma voie». Je veux que les gens comprennent qu’il n’y a rien qui devrait limiter la poursuite de vos rêves et l’accomplissement de nouveaux objectifs. Vous pouvez créer vos propres voies, comme je le suis. La barre d’État ne se soucie pas de qui vous êtes. Cette option est accessible à toute personne autorisée par l’État. C’est vrai que je n’ai pas fini le collège. Vous avez besoin de 60 crédits collégiaux (j’en avais 75) pour participer à la «lecture de la loi», qui est une école de droit en exercice en apprentissage par des avocats. Pour quiconque suppose que c’est la solution de facilité, ce n’est pas le cas. Mes week-ends sont passés loin de mes enfants pendant que je lis et étudie. Je travaille toute la journée, je couche mes enfants et je passe mes nuits à étudier. Il y a des moments où je me sens dépassé et quand je sens que je ne peux pas le faire, mais je reçois les discours d’encouragement dont j’ai besoin de la part des gens autour de moi pour me soutenir. J’ai changé de numéro l’année dernière et je me suis déconnecté de tout le monde parce que j’ai pris cet engagement strict de suivre un de mes rêves – Il n’est jamais trop tard pour suivre vos rêves. Je tiens à remercier Van Jones d’avoir cru en moi et de m’avoir présenté Jessica Jackson. Jessica et Erin Haney ont endossé le rôle de mes mentors et je leur suis éternellement reconnaissante de m’avoir consacré autant de temps, de croire en moi et de me soutenir tout au long de ce voyage. Cette semaine, j’ai un gros essai sur la négligence. Souhaitez-moi bonne chance ✨⚖️

Un post partagé par Kim Kardashian West (@kimkardashian) le 15 avril 2019 à 8h40 PDT

En plus de diriger son immense empire commercial, Kardashian a également passé du temps à poursuivre des études de droit.

Elle s’est intéressée à ce domaine après avoir aidé Alice Marie Johnson, une femme qui a été condamnée en 1996 pour inculpation de drogue non violente. Kardashian a déclaré plus tard qu’elle «avait l’impression que le système pouvait être si différent, et je voulais me battre pour le réparer».

En tant que tel, Kardashian a décidé de commencer à étudier pour passer l’examen du barreau. Bien qu’elle n’ait pas terminé ses études collégiales, son état (Californie) a un moyen pour des gens comme elle de toujours passer le bar sans diplôme universitaire, ce qui inclut de devenir apprenti dans un cabinet d’avocats.

Kim Kardashian dit que le travail de justice pénale est sa véritable vocation

Il y a beaucoup de gens là-bas qui ne prennent pas au sérieux la poursuite de Kardashian, mais elle a récemment déclaré qu’elle croyait que le travail dans le domaine de la justice pénale était désormais sa véritable vocation.

“Je ne vois pas comment je pourrais simplement dire non à quelqu’un qui a vraiment besoin d’aide si je sais que je peux l’aider”, a-t-elle déclaré à E! Nouvelles.

Kardashian a également révélé qu’elle n’avait pas vraiment beaucoup de temps pour des amis qui ont des priorités différentes de nos jours.

“J’adore en parler avec tout le monde autour de moi quand il y a un cas”, a poursuivi Kardashian. «Je veux dire, même nos discussions de groupe sur différents cas qui se poursuivent, mes conversations sont différentes. J’ai littéralement dû changer mon numéro, et juste dire: «Je dois me concentrer pendant quatre ans, tous mes amis, les gars, je serai de retour dans quatre ans. Permettez-moi de me concentrer vraiment. “J’ai trouvé que mes intérêts avaient changé, tout avait vraiment changé et c’était un voyage amusant.”

Kim Kardashian s’inspire de la carrière juridique de son père

Bien que certaines personnes comme le nouvel intérêt de Kardashian puissent sembler aléatoires, la vérité est qu’elle a grandi avec beaucoup d’exposition au droit pénal.

Son défunt père, Robert Kardashian, était avocat et faisait partie de l’équipe qui défendait O.J. Simpson dans les années 1990 quand il a été accusé du meurtre de Nicole Brown Simpson.

Kardashian n’était qu’une enfant à l’époque, mais elle était toujours intéressée par ce que son père faisait avec le cas d’OJ Simpson. Maintenant que Kardashian elle-même essaie de suivre le même chemin que son défunt père, elle a partagé avec E! Des nouvelles qu’elle aimerait pouvoir lui en parler davantage.

“Il y a des moments où je peux être frustrée, en étudiant très tard et en me demandant comment il l’a fait”, a-t-elle déclaré. «Avoir quatre enfants… [he] a dû vivre certaines des mêmes choses que moi, donc ça aurait été excitant de lui en parler. Je sais qu’il serait si, si fier. »