Kim Kardashian West a soutenu Tristan Thompson lors d’un match de basket-ball, malgré sa fureur quand il a trompé sa sœur Khloe Kardashian.

La star de ‘Keeping Up With The Kardashians’ est tombée avec le basketteur quand il a trompé sa sœur Khloe Kardashian avec leur amie Jordyn Woods, mais elle a été vue célébrer ses succès sportifs alors qu’elle regardait les Los Angeles Lakers affronter les Cleveland Cavaliers sur Mardi (14.01.20).

Répondant à un article qui prétendait avoir hué Tristan, elle a écrit sur Twitter: “J’étais là pour le soutenir! Et je criais en criant LETS GO TRISTAN !!!!! Je ne ferais jamais huer personne. Je ne vais pas déteste, seulement pour applaudir! (sic) ”

Pendant ce temps, Kim avait récemment révélé qu’elle qualifiait Jordyn de “foutue idiote” après avoir embrassé Tristan alors qu’elle fulminait contre la tricherie.

Dit-elle: “[I think] que le ton de ne jamais dire désolé … comme, j’aurais été sur le pas de la porte de Khloe braillant mes yeux. Être comme, ‘F ** k! Je ne sais pas ce que je faisais. Putain de merde, je suis un idiot de merde. “”

Kim a insisté sur le fait qu’elle avait beaucoup d’amour pour Khloe et qu’elle était “toujours préoccupée” par elle.

Parlant de leur voyage chez des guérisseurs spirituels à Bali, elle a partagé: “Nous avons eu de nombreuses lectures et elles étaient toutes si étranges. Puis la dernière a raconté [Khloé] qu’elle a beaucoup de mal au cœur parce que son mec l’a vraiment blessée. Elle a dit qu’elle allait et venait et ne pouvait pas prendre de décision dans la relation, et je pense que …

“Je pense que je suis toujours préoccupé par Khloé. Évidemment, tout ce qu’ils ont vécu, je ne pense pas que vous puissiez juste l’oublier. Ce n’est certainement pas facile quand tout est si public. Elle essaie de le gérer avec elle.” propre, mais je m’inquiète juste pour elle. ”

