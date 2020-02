Kim Kardashian West a utilisé un thérapeute de substitution pour communiquer avec sa mère de substitution

2020-02-08 01:30:03

Kim Kardashian West a utilisé un «thérapeute de substitution» pour communiquer avec sa mère porteuse avant la naissance de sa fille Chicago.

La star de ‘Keeping Up with the Kardashians’ a accueilli Chicago dans le monde il y a deux ans lorsqu’elle est née par une mère porteuse, et a ouvert le processus de recherche de la mère porteuse parfaite, expliquant qu’elle est allée à des séances de thérapie spécialisée pour aider à s’ouvrir une ligne de communication entre elle et son substitut choisi.

Elle a dit: “Vous obtenez votre avocat de substitution, vous obtenez votre courtier de substitution. Ensuite, le courtier a recommandé que nous utilisions un thérapeute qui communiquerait avec moi d’abord, puis communiquerait avec [our surrogate] et en quelque sorte être notre liaison. ”

Kim, 39 ans, a déclaré que vers la fin de l’expérience, elle et son substitut n’avaient plus besoin du thérapeute, mais insiste sur le fait que la connexion était vitale pour commencer car ils aideraient à suggérer des moments où le couple et leur mère porteuse devraient être en contact.

S’exprimant dans un aperçu du podcast de Laura Wasser “All’s Fair”, elle a poursuivi: “[The therapist] suggérerait: «Hé, je pense que vous devriez communiquer une fois par semaine par SMS, peut-être le jour de la fête des mères. C’est aussi une mère. Peut-être lui faire un massage ou quelque chose qui lui convient pour la dorloter. Des choses comme passer par le plan d’accouchement, donc si quelque chose était inconfortable, elle serait ce tampon pour dire: «C’est ce que je veux dans la pièce. Avec quoi êtes-vous à l’aise? Comment cela marche-t-il?’ ”

La mère de quatre enfants a également accueilli son quatrième enfant Psaume, maintenant âgé de huit mois, dans le monde via une mère porteuse, et bien qu’elle ait utilisé une mère porteuse différente, elle n’a pas utilisé de thérapeute car elle “connaissait déjà l’exercice”.

Kim est également mère de North, six ans, et de Saint, quatre ans, qu’elle a portée elle-même. La star a été déconseillée de tomber enceinte pour la troisième fois après avoir subi des difficultés tout au long de sa grossesse et au cours des deux travaux.

