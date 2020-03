Kim Kardashian West, Cher et Naomi Campbell font équipe

Kim Kardashian West, Cher et Naomi Campbell sont trois des plus grandes icônes féminines des 50 dernières années. Les fans ont été stupéfaits et ravis de les voir travailler ensemble pour une séance photo pour CR Fashion Book. Ils se sont chacun fait passer pour des motards, prouvant qu’ils maîtrisaient chacun la séance photo comme aucun autre.

Grâce à la séance photo, les fans ont pu en apprendre un peu plus sur ces trois superstars. Chacun s’est ouvert sur des causes qui lui tiennent à cœur. West a également parlé de travailler avec Cher et Campbell.

Kim Kardashian et Naomi Campbell | Charley Gallay / . pour Taschen

Kim Kardashian West et la société s’ouvrent sur les causes qui comptent pour eux

La séance photo était incroyablement glamour. Cependant, ce nouveau numéro de CR Fashion Book ne se limitait pas au glamour. Les gens rapportent que chacune des femmes impliquées dans le tournage a parlé de l’activisme social d’une manière ou d’une autre.

West a discuté de son nouvel intérêt pour le système de justice. Elle a dit que devenir mère lui avait donné envie de changer notre société. Plus elle en apprenait sur le système actuel, plus elle se sentait mal et voulait le changer.

Naomi Campbell posant pour CR Fashion Book

Cher, d’autre part, a déclaré être politiquement franc sur Twitter. Elle a dit qu’elle voulait toujours défendre ce en quoi vous croyez, même si elle se fait «botter» sur les réseaux sociaux. Cher a ajouté que, bien qu’elle ne soit pas pacifiste, elle est douce et moralement droite.

Campbell a parlé de son activisme contre le sida. Elle s’est souvenue de ce que c’était que lorsqu’un styliste de mode qu’elle connaissait du nom de Ray Petri était atteint de la maladie. Elle était bouleversée par la façon dont les gens de Petri le traitaient. L’expérience de voir Petri souffrir a changé sa vie.

Campbell a déclaré: «Depuis lors, je suis partisan de la recherche sur le sida et de la recherche d’un remède. C’est quelque chose pour laquelle je me bats encore aujourd’hui. Cela fait près de deux décennies et demie. Je crois qu’il existe un remède. »

Kim Kardashian West et Cher plat l’un sur l’autre

Kim Kardashian West et Cher se faisant passer pour des motocyclistes.

Le tournage n’était pas tout à fait sérieux. West a jailli de son expérience sur Instagram. “Une couverture entière avec @Cher !!!! Maintenant, vous savez que Cher est mon icône de style de vie, donc tourner était un rêve devenu réalité! (Mon autre icône de style @naomi était également sur le plateau). »

West a ajouté qu’elle aimait partager les photos avec ses fans. Elle a également déclaré que le tournage lui avait fait sentir “comme des sirènes”. Peut-être que West faisait référence aux créatures marines mythiques qui peuplent les films Disney. Plus probablement, elle faisait référence à Mermaids, un film de comédie des années 90 qui se présente comme l’un des plus grands succès cinématographiques de Cher.

Cher voit Kim Kardashian West comme sa petite sœur

West est apparemment fan de Cher. À son tour, Cher est apparemment un fan de West. En 2017, Business Insider rapporte que West a publié une photo d’elle habillée en Cher en ligne. Cher était flatté.

❤️Cette photo

Jouant avec une bande de diamant en maille, Dave m’a donné 2 rouleaux entre les doigts au lieu

Ma petite sœur arménienne nous a fait tous les deux fiers

– Cher (@cher) 31 août 2017

Cher réagit à Kim Kardashian West qui la mime.

Sur Twitter, Cher a écrit qu’elle aimait la photo. Elle a également évoqué son héritage arménien partagé avec West de manière complémentaire. Elle a dit: «Ma petite sœur arménienne nous a fait tous les deux fiers.»

West est un grand fan de son collègue Cher. Travailler avec Cher était un rêve devenu réalité. Bien qu’elle n’ait jamais commenté publiquement le tweet susmentionné, cela a dû être incroyable pour West de voir l’une de ses icônes la désigner comme sa «petite sœur».

West, Cher et Campbell sont trois reines du glamour. Ils ont chacun apporté leur meilleur à la séance photo CR. Ils ont également prouvé comment même quelque chose d’aussi simple qu’une séance photo peut être imprégné d’une certaine conscience sociale.

