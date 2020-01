Kim Kardashian West dit que c’est la classe de droit qu’elle déteste le plus

Kim Kardashian West est en train de devenir avocate. Elle a déjà terminé une année de droit, via un apprentissage dans les cabinets d’avocats # cut50. Et elle n’attend pas d’avoir obtenu son diplôme pour commencer à changer les choses. Elle est à la tête du projet Justice avec # cut50 pour aider les condamnés à annuler des peines trop sévères.

Kim Kardashian West a présenté The Justice Project à la Television Critics Association. Oxygen diffusera la série relatant les quatre cas actuels de Kardashian West. Elle a également fait le point sur les progrès de sa faculté de droit. Kim Kardashian West: The Justice Project en avant-première le dimanche 5 avril à 19 h sur l’oxygène.

C’est la classe de droit la plus facile pour Kim Kardashian West

Avant de révéler la classe qu’elle aime le moins, Kim Kardashian West s’est vantée de son droit pénal acing. Elle l’appelle Crim Law pour faire court.

«Crim Law est super facile pour moi, et j’aime tous les détails et tout ce que j’ai à apprendre», a-t-elle déclaré. «Je dois m’occuper de ma loi sur les domiciles et les blessures corporelles et de toutes ces choses, donc tout cela a du sens pour moi quand je le lis. Je l’ai mis dans ma vraie vie, et c’est vraiment intéressant. “

Les devoirs sont une partie difficile de l’école de droit

Il ne suffit pas que Kim Kardashian West passe 20 heures par semaine à étudier. Elle obtient une expérience de travail avec des documents juridiques.

«Je pense que ce qui a été difficile – mais une fois que je l’ai fait, je m’y suis habitué – est d’aider avec des cas spécifiques lorsque nous enquêtons, en rédigeant des notes de service pour des cas spécifiques», a-t-elle déclaré. «La paperasse à faire, ce qui est vraiment important, je ne veux jamais rien gâcher. Heureusement, j’ai une très bonne équipe qui me guide et qui regarde tout et qui m’aide à surmonter ces défis pour moi. »

Kim Kardashian West passera l’examen du barreau

Avec sa première année de droit derrière elle, Kim Kardashian West est à un quart du chemin pour devenir avocate. Elle prévoit de passer l’examen du barreau dès qu’elle sera éligible.

«Je le prendrai certainement quand mes quatre ans seront terminés», a-t-elle déclaré. “Nous venons de terminer un an, ce serait donc 2022.”

C’était la classe de droit la plus difficile, mais elle s’améliore

Kim Kardashian West détestait cette classe, non pas à cause de sa difficulté, mais parce que c’était un slog à passer.

«Les contrats ont été les plus ennuyeux pour moi, mais ils reprennent maintenant», a-t-elle déclaré. «Maintenant, tout cela a du sens pour moi. Mais tout le monde dirait ça. Ils diront surtout pendant la première année que vous êtes tous confus, puis à la fin, il clique. Je suis donc à cette phase de clic maintenant. “

Kardashian West avait une longueur d’avance dans les contrats. En tant que femme d’affaires et artiste, elle a vu beaucoup de contrats avant d’entrer à la faculté de droit.

«Si je l’avais fait en dehors de l’école, je ne pense pas que j’aurais les connaissances, ou je m’en moquerais autant», a-t-elle déclaré. «Je traite quotidiennement des contrats dans ma vie personnelle, alors j’ai commencé à penser que ce sujet était mon plus ennuyeux. Je vous dirais à quel point c’est ennuyeux. Maintenant, je suis vraiment, je pense, assez bon dans ce domaine. Tout cela a du sens pour moi. “