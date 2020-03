Kim Kardashian West dit qu’elle aime Tristan Thompson “ comme un frère ”

2020-03-27 07:30:05

Kim Kardashian West aime Tristan Thompson “comme un frère”.

La star de la télé-réalité de 39 ans s’est adressée à Twitter pour insister sur le fait qu’elle a réconcilié ses différences avec le joueur de la NBA, qui était auparavant accusé d’avoir trompé la sœur de Kim, Khloe.

La beauté brune – qui est mariée au rappeur Kanye West – a tweeté lors du dernier épisode de ‘Keeping Up with the Kardashians’: “J’AIME vraiment Tristan maintenant comme un frère FR! Nous nous sommes totalement liés et avons travaillé sur nos problèmes et l’aimons. ( sic) ”

Pendant l’émission, Kim a également insisté sur le fait qu’elle était déterminée à mettre ses sentiments personnels de côté pour l’amour de Khloe, 35 ans, et de sa fille de 23 mois, True.

À un moment donné, Kim a expliqué: “Tristan est le père de True.

“Donc, peu importe quoi, il est connecté pour la vie, nous ne pouvons pas changer cela.”

Plus tôt cette année, Khloe a salué les compétences parentales de Tristan, le saluant comme une “grande personne”.

Le duo de célébrités s’est séparé dans des circonstances acrimonieuses en 2019, après que la star du basket-ball ait été romantiquement liée à Jordyn Woods – mais Khloe est maintenant passé de cet incident.

La star de télé-réalité a partagé: “Je sais que son père est une personne formidable. Je sais combien il l’aime et se soucie d’elle. Alors je veux qu’il soit là.”

Khloe et Tristan sont déterminés à faire de leur mieux pour leur fille, même s’ils ne sont plus ensemble.

Et Khloe a précédemment admis qu’elle avait pris des conseils sur la façon de devenir co-parent en regardant ses propres parents, Kris Jenner et feu Robert Kardashian, relever le défi d’élever leurs enfants.

Khloe a déclaré: “Je me souviens toujours, à quel point [they were].

“Je suis sûr maintenant que je l’ai vécu moi-même en essayant de coparentalité qu’ils étaient si fluides avec ça. Je n’ai jamais, jamais entendu mes parents parler irrespectueusement de l’autre.”

