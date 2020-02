Kim Kardashian West était présente pour la naissance de ses deux enfants nés d’une mère porteuse

2020-02-07 20:30:04

Kim Kardashian West était “dans la chambre” lorsque ses deux plus jeunes enfants sont nés par le biais de mères porteuses, bien qu’elle affirme que son mari Kanye West ne l’était pas.

La star de téléréalité de 39 ans a utilisé deux mères porteuses distinctes pour ses plus jeunes enfants, Chicago, deux ans et Saint, huit mois, après avoir subi des grossesses difficiles avec ses autres enfants North, six et Saint, quatre, ce qui a amené les médecins à la mettre en garde contre avoir plus d’enfants.

Et maintenant, Kim – qui a tous les quatre de ses enfants avec son mari Kanye West – a déclaré qu’elle était présente aux deux naissances, tout comme Kanye, bien qu’il ne soit pas dans la pièce où la mère porteuse a accouché.

Elle a dit: “J’étais dans la pièce les deux fois. Les deux mères porteuses que nous avons utilisées étaient très à l’aise avec l’implication de Kanye comme il voulait.

“Pour le premier, [Kanye] n’était pas dans la chambre. Nous avions une chambre communicante, donc lui et Kourtney [Kardashian] étaient dans la chambre communicante parce que j’ai vraiment l’impression que Kourtney a fait ça avant, j’avais vraiment besoin d’un système de soutien pour les filles. ”

La star de ‘Keeping Up with the Kardashians’ dit que Kanye n’était pas particulièrement impliquée dans le processus de substitution “jusqu’à la fin”, et était plus impliquée lorsque Kim était enceinte elle-même.

Elle a ajouté: “Il était plus impliqué lorsque j’étais enceinte. C’était tout ce dont j’avais besoin qu’il s’implique.”

Mais le couple s’est impliqué dans leur première expérience de substitution, en invitant la mère et son mari à dîner pour les connaître, car Kim voulait s’assurer qu’elle ressentait les «bonnes vibrations» de leur famille.

S’exprimant sur le podcast ‘All’s Fair’ de Laura Wasser, elle a déclaré: “Pour la première mère porteuse, nous l’avons rencontrée et rencontré son mari et leurs enfants sont venus chez nous. Elle avait deux enfants plus jeunes, nous avons donc ressenti une très bonne ambiance depuis le début. Je me sentais comme la deuxième fois, je me suis dit: “Oh, j’ai compris.” ”

