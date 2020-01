2020-01-31 09:30:05

Kim Kardashian West étudie le droit à l'aide de questions personnalisées, avec l'aide du cabinet de préparation JD Advising.

Kim Kardashian West étudie le droit à l’aide de questions personnalisées.

La star de ‘Keeping Up With The Kardashians’ est actuellement en formation pour devenir avocate et a utilisé le cabinet de préparation JD Advising pour l’aider à étudier.

La question se lit comme suit: “Une célébrité a adoré sa boîte promotionnelle KKW SOOO FIRE. Elle l’a gardée sur le comptoir de sa cuisine. Un jour, son petit ami, qui a récemment emménagé dans la maison de la célébrité, a décidé d’allumer un feu dans le gril. Il a versé un liquide plus léger partout sur les braises du gril. Il a allumé l’allumette sur la boîte promotionnelle KKW SOOO FIRE. Malheureusement, le vent soufflait en direction de la maison et il a allumé la maison de la célébrité en feu. Les équipes de pompiers ont pu arrêter le feu. Une petite partie de la maison a été endommagée. Lequel des éléments suivants, s’il est vrai, servirait de défense contre l’incendie criminel? ”

Et parlant dans la vidéo qui l’accompagne, elle a ajouté: “Quand j’ai même une heure de congé, je fais toutes les questions du test et je m’entraîne. Celle-ci est vraiment drôle. Ils [JD Advising] les orienter vers moi et mes produits – des trucs pour vraiment m’aider à comprendre. ”

Kim a précédemment admis qu’une carrière en droit était «dans son âme depuis des années».

La personnalité de la télévision de 39 ans – qui suit les traces de son défunt père Robert Kardashian, qui était surtout connu pour faire partie d’O.J. L’équipe de défense de Simpson – a déclaré: “Je pense qu’au moment où j’étais adolescent et [my dad] travaillait sur l’O.J. cas, je me faufilais dans son bureau, regardant toutes les preuves et les choses que je n’aurais pas dû regarder. C’est peut-être dans mon âme depuis des années que c’est ce que j’aurais voulu faire. Et j’ai même vu des interviews surgir il y a six ou sept ans. Les gens me demandent ce que je voulais faire si je ne filmais pas mon émission. J’ai toujours dit que je voulais être enquêteur sur les lieux d’un crime ou avocat. “

