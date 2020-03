Kim Kardashian West exhorte ses partisans à «rester à la maison» pendant la pandémie de coronavirus

2020-03-18 09:30:05

Kim Kardashian West a exhorté ses partisans à “rester à la maison” pendant l’épidémie de coronavirus.

La star de ‘Keeping Up with the Kardashians’ a envoyé un message sévère à ses fans – en particulier ceux qui sont “jeunes et en bonne santé” – sur Instagram, leur demandant de “se soucier de la santé et de la sécurité” des autres en s’assurant qu’ils restent à à la maison et pratiquer la distanciation sociale afin d’essayer de stopper la propagation de la maladie respiratoire, également connue sous le nom de COVID-19.

Écrivant dans une histoire Instagram, Kim a expliqué: “S’il vous plaît, tout le monde, en particulier les personnes jeunes et en bonne santé, veuillez prendre la directive de rester à la maison très au sérieux si vous vous souciez de la santé et de la sécurité de votre maman, père, grands-parents, sœurs, frères, enfants et la communauté.

“À moins que vous ne quittiez votre domicile pour aller travailler, faire le plein de nourriture et de produits essentiels, voir votre médecin ou aider une personne dans le besoin, comme un voisin âgé, veuillez ne pas ignorer la sévérité des avertissements de rester à l’intérieur pour arrêter la propagation de ce virus. (sic) ”

Kim, 39 ans, a ensuite rappelé aux gens que le virus ne “discrimine” pas et peut infecter n’importe qui, car elle a envoyé “beaucoup d’amour” à ses fans.

Elle a conclu: “Aussi un rappel que ce virus ne fait pas de discrimination contre la race, l’âge, le sexe, etc. Cela s’applique à nous tous et nous réussirons ensemble. Envoyer à tout le monde beaucoup d’amour et garder tout le monde dans les prières de ma famille. (Sic ) ”

La beauté a également partagé un deuxième post de conseils utiles pour arrêter la propagation du coronavirus, notamment en s’assurant que les gens se lavent les mains, évitent les rassemblements et se tiennent à au moins six pieds des autres.

Pendant ce temps, Kim – qui a des enfants North, six, Saint, quatre, Chicago, deux et Psaume, 10 mois, avec son mari Kanye West – a récemment révélé qu’elle avait désinfecté tout ce que quelqu’un d’autre avait touché avant de le gérer elle-même.

La fondatrice de SKIMS Shapewear a admis qu’elle n’était “pas déçue” d’avoir donné à sa fille un kit de maquillage de sa sœur, Khloe Kardashian, parce qu’elle avait vu l’hôte de “Revenge Body” tousser.

Dans une vidéo Instagram, Kim parlait à un médecin du nom de César et a dit: “Alors doc, Khloe m’a remis ça, mais je ne veux pas le toucher parce qu’elle me l’a donné. Avez-vous un désinfectant? Je ne peux pas donne ça à ma fille. ”

Elle a ensuite utilisé une lingette Clorox pour frotter la surface de la boîte et a ajouté: “C’est la nouvelle confiture de ce que je fais chaque fois que quelqu’un me tend quelque chose. Je l’ai vue tousser et je ne suis pas déçu.

“D’accord, maintenant je peux le donner à ma fille.”

Mots clés: Kim Kardashian West, Khloe Kardashian

.