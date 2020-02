Kim Kardashian West explique ses deux erreurs majeures lors du lancement de Skims Shapewear

La famille Kardashian a réussi à transformer

leur réalité fait la renommée dans des modèles commerciaux lucratifs. Kylie Jenner a fondé une

entreprise de beauté d’un milliard de dollars. Kim Kardashian West a également lancé une beauté

marque, plus utilisé sa renommée et son influence pour

faire des millions d’une multitude de façons. Mais le voyage n’a pas été facile

tout le long.

Laissant de côté le facteur le plus évident que Kardashian West est devenu célèbre à cause d’une sex tape, il y a eu d’autres obstacles sur le chemin du succès de la mère des bosses. Récemment, elle a révélé les deux erreurs majeures qu’elle a commises lors du lancement de sa marque de succès Skims Shapewear.

Kim Kardashian West | Jordin Althaus / E! Divertissement / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Kim Kardashian West a décidé de créer l’amincissement parfait

shapewear

Skims était un travail d’amour que Kardashian West a créé après

remarquer une lacune importante sur le marché. Tout a commencé quand elle travaillait comme

Styliste de Paris Hilton et n’a pas pu trouver le shapewear parfait et léger

qui est resté en place. Le manque lui a donné envie

pour créer la sienne.

“J’ai

je l’ai porté [shapewear] aussi longtemps que je me souvienne », a expliqué Kardashian West à

Dans le style. «J’ai de la cellulite et je veux toujours que ce soutien puisse porter

quelque chose qui va tout lisser. “

Après avoir modifié les sous-vêtements avec des ciseaux, la star de Keeping Up With the Kardashians a décidé de créer quelque chose qui fonctionnerait pour tout le monde. «Je savais exactement ce que je voulais», a-t-elle déclaré au Times. “Comme la bonne quantité de prise, où ce n’est ni trop serré ni trop difficile à monter.”

Kim Kardashian West dit qu’elle ne fait pas d ‘«erreurs» – sauf

pour cette seule chose

Personne n’est parfait – mais la personnalité médiatique de 39 ans refuse

appeler ses revers avec les erreurs de Skims. Au lieu de cela, elle les regarde comme

des opportunités d’apprentissage qui lui ont permis de grandir en tant que femme d’affaires.

Interrogé sur les éventuelles erreurs commises lors d’une interview

avec le New York Times, Kardashian West a déclaré: «Je

souhaite que nous avons lancé shapewear avec un trou pipi. Pour les personnes qui ne veulent pas prendre

éteindre et rallumer tout le temps. “

C’est une fonctionnalité assez courante dans

shapewear que Kardashian West aurait remarqué lors d’une étude de marché.

Mais dans sa quête pour créer un shapewear parfait, elle a simplement ignoré ce petit

détail pourtant nécessaire.

Le nom original du shapewear

a provoqué une énorme controverse

L’absence de judas n’était pas le seul problème qui affligeait Skims. Au début, Kardashian West a fait face à un énorme scandale lorsque le nom original de la marque – Kimono – a scandalisé ses fans et ses adeptes pour leur appropriation culturelle japonaise potentielle.

Au lieu de rester avec elle

idée, Kardashian West a pris la brillante décision d’écouter ses fans plutôt même

même si cela lui a coûté beaucoup à court terme.

Kardashian West montre des signes

d’être une brillante femme d’affaires

Les tags étaient déjà imprimés,

mais Kardashian West a convenu que garder le Kimono serait trop controversé. Donc elle

a demandé à ses abonnés de l’aider à réfléchir à quelque chose de nouveau.

“Mes Fans

et les followers sont une énorme inspiration pour moi – j’écoute toujours leurs

commentaires et opinions, et je suis tellement reconnaissant qu’ils ont partagé leurs idées pour un nouveau

nom de marque ”

a déclaré InStyle.

La capacité de pivoter est essentielle au succès en affaires. Tout le monde est destiné à faire des erreurs. Mais Kardashian West a prouvé que tout le monde sous-estimait son brillant en affaires depuis le début.