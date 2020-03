Kim Kardashian West fabrique des masques de qualité médicale au milieu de la crise des coronavirus

2020-03-31 21:30:04

L’entreprise de shapewear de Kim Kardashian West envisage de fabriquer des masques de qualité médicale pour le personnel hospitalier lors d’un coronavirus.

L’entreprise de shapewear de Kim Kardashian West “explore les moyens de fabriquer des masques de qualité médicale” pour le personnel hospitalier de première ligne pendant la pandémie de coronavirus.

La star de ‘Keeping Up With the Kardashians’ a révélé que les usines qui produisent les articles pour sa marque SKIMS espèrent créer l’équipement facial qui offrira une certaine protection à ceux qui soignent des patients atteints de coronavirus.

S’exprimant sur ‘The View’ mardi (31.03.20), la star de la télé-réalité de 39 ans a déclaré: “Nous avons cinq usines dans différents pays

“Et nous avons exploré cela, comment fabriquer des masques de qualité médicale, comment fabriquer des choses qui seraient utiles dans les hôpitaux.

«J’ai travaillé avec nos partenaires dans d’autres sociétés qui ont fait don de masques et nous travaillons avec notre société de parfums pour faire désinfecter.

“C’est un énorme changement dans ce que nous faisons, et nous sommes tellement heureux que nous voyons de bonnes informations que nous allons pouvoir aider.”

Et ce n’est pas tout ce que la beauté brune fait pour aider les personnes touchées par COVID-19, qui a déjà tué plus de 36000 personnes dans le monde – car elle a également décidé que sa ligne de shapewear fera un don de 1 million de dollars aux familles touchées par le virus mortel.

Kim a expliqué que l’argent irait à Baby2Baby, qui “aide les mamans et les bébés et vous savez, pendant la plus longue période où j’ai travaillé avec eux en donnant des couches et des poussettes et des tonnes de trucs pour bébés que j’ai eu au fil des ans.

“Donc, savoir qu’ils vont vraiment aider les familles pendant cette période est vraiment important pour moi. Je voulais vraiment redonner – vous savez, je suis reconnaissant à SKIMS d’avoir la possibilité de m’aider et de le faire . ”

Kim et sa famille – y compris son mari Kanye West et leurs enfants North, six, Saint, quatre, Chicago, deux et Psaume, 10 mois – ont également pratiqué la distanciation sociale dans l’espoir de ralentir la propagation du coronavirus.

