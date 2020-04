Kim Kardashian West filmant KUWTK S18 sur iPhone

2020-03-31 20:30:07

Kim Kardashian West et sa célèbre famille tournent la série finale de leur émission “ Keeping Up With the Kardashians ” isolément sur leurs iPhones en raison de la pandémie actuelle de coronavirus.

La finale de la série “ Keeping Up With the Kardashians ” est filmée sur iPhone.

Kim Kardashian West a révélé que la crise actuelle des coronavirus a entraîné l’arrêt de la production de leur E! émission de télé-réalité et, bien qu’ils aient déjà tourné la majeure partie de la 18e saison, ils ont dû enregistrer le dernier épisode séparément sur les mobiles parce qu’ils sont distanciés socialement – quelque chose que les pays du monde entier font pour ralentir la propagation de COVID-19 – en ce moment.

S’exprimant sur “The Tonight Show: At Home Edition” dans la soirée de lundi (30.03.20), la star de la télé-réalité de 39 ans a déclaré: “Nous avons filmé toute la saison sauf le dernier épisode. Alors maintenant que nous avons fermé en baisse de production, nous serons tous en quarantaine filmés séparément par nous-mêmes. Nous avons des trépieds installés, et nos iPhones, et le dernier épisode sera ce que nous ferons en quarantaine. Je vais voir ce que Khloe fait – – Je veux dire, je n’ai littéralement aucune idée de ce que tout le monde a fait! ”

La famille – y compris la matriarche Kris Jenner et ses filles Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian, Kendall Jenner et Kylie Jenner – se sont éloignées l’une de l’autre depuis le début du mois.

Une source a récemment déclaré: “La famille prend très au sérieux la distance sociale.

“Personne dans la famille ne socialise en ce moment.

“Tout le monde traîne dans leurs maisons séparées.”

Cependant, bien que certains d’entre eux aient du mal à s’isoler, Kylie aime rester à la maison avec sa fille Stormi, âgée de deux ans.

Son père Caitlyn Jenner, 70 ans, a déclaré récemment: “Je pense que Kylie est heureuse parce qu’elle est à la maison et passe beaucoup de temps avec Stormi et elle adore ça.”

Alors que Kylie a Stormi, qu’elle a avec son ex-partenaire Travis Scott, pour garder sa compagnie, sa sœur Kendall, 24 ans, est à Palm Springs avec certains de ses amis.

Caitlyn a expliqué: “Kendall a quelques amis à Palm Springs. Tout le monde y fait face.

“Nous devons simplement réaliser que la santé de notre pays est beaucoup plus importante, et le sucer au niveau des affaires. Et quand les choses s’arrêteront et que les choses redeviendront normales à un moment donné, nous recommencerons. En ce moment, tout le monde se couche.

“Kylie est un homme à la maison. Kendall aime sortir, mais [Kylie] aime être à la maison. Elle aime cuisiner, aime être avec le petit Stormi. Et elle va très bien. “

