Kim Kardashian West n’a jamais utilisé sa piscine

2020-02-04 09:30:05

Kim Kardashian West vit dans sa maison depuis deux ans mais n’a jamais utilisé sa piscine.

La star de ‘Keeping Up With the Kardashians’ et son mari Kanye West ont emménagé dans leur maison californienne il y a deux ans après avoir passé quatre ans à l’avoir complètement révisée et bien que la beauté de 39 ans “adore” la fonction extérieure, ce n’est pas exactement ce que elle voulait.

Kim espérait installer un jacuzzi mais Kanye était “gêné” par la conception, donc le couple – qui a des enfants North, six, Saint, quatre, Chicago, deux et Psaume, huit mois ensemble – a opté pour une piscine qu’ils gardent chaud en tout temps à la place.

Dans un segment vidéo pour Architectural Digest, Kanye a demandé à Kim quand elle avait utilisé la piscine pour la dernière fois et elle a admis: “Je n’ai jamais utilisé notre piscine, en fait.

“Pouvez-vous croire cela? Mais j’aime notre piscine.

“Je voulais un jacuzzi, puis tout le monde a continué à les concevoir sur le côté et cela vous a tellement dérangé. Mais les enfants adorent nager dans un jacuzzi, alors vous avez dit:” Non, toute la piscine sera un jacuzzi. ”

“Nous nous assurons juste qu’il fait chaud tout le temps.”

Cependant, bien que Kim n’ait jamais été dans la piscine, elle a admis que ses frères et sœurs et leurs enfants venaient souvent l’utiliser car cela était très attrayant pour les enfants en raison des marches larges et longues menant à l’eau.

Elle a dit: “Nous avons construit un très long escalier, et ce n’est pas la piscine la plus profonde, donc les enfants l’adorent.”

La maison a été rénovée par l’architecte belge Axel Vervoordt et le rappeur “ Stronger ” voulait que la propriété soit aussi adaptée aux enfants que possible, en repensant complètement leur jardin afin que les enfants puissent utiliser des scooters à l’extérieur.

Kanye a déclaré: “Le nord a été l’inspiration pour la conception. J’ai fait autant d’endroits que possible pour sortir les escaliers.”

Et c’est la même chose à l’intérieur de la demeure, malgré son décor minimaliste.

Kanye a déclaré à la publication: “Les enfants montent leurs scooters dans les couloirs et sautent par-dessus les tables basses d’Axel, qu’ils utilisent comme une sorte de scène. Cette maison peut être une étude de cas, mais notre vision a été construite autour de notre famille..

“Tout ce que nous faisons est une installation artistique et une salle de jeux.”

