Kim Kardashian West n’a plus d’enfants après l’isolement

Kim Kardashian West est catégorique: elle ne veut pas d’un autre bébé après avoir été enfermée avec ses quatre enfants.

La star de «Keeping Up with the Kardashians» s’est auto-isolée avec son mari Kanye West et leurs enfants; North, six, Saint, quatre, Chicago, deux et 10 mois Psaume dans le but de ralentir la propagation de COVID-19 et a admis que les temps difficiles l’ont définitivement repoussée en ajoutant un autre à sa couvée.

S’exprimant sur ‘The View’ mardi (31.03.20), la star de la télé-réalité de 39 ans a déclaré: “Être à la maison avec quatre enfants – si j’ai jamais pensé un instant que j’en voulais un autre, c’est fini la porte. C’est vraiment difficile. C’est vraiment difficile. ”

Bien qu’elle ait eu du mal à divertir ses enfants à l’intérieur, Kim a adoré passer plus de temps de qualité avec le hitmaker “ Bound 2 ”, 42 ans.

Elle a expliqué: “J’adore ce temps parce que nous voyageons tellement dans notre monde habituel que cela a été [great.] Je pense que le lien familial fait partie de tout cela – [we’re] faire des promenades à l’extérieur [and] regardé tous les films que vous pourriez imaginer. J’ai montré aux enfants tous ces films des années 80 comme «Harry et les Henderson» et des trucs qu’ils ne regardaient pas.

«C’est tellement amusant, donc j’adore tout ce qui touche au lien familial. Mais je fais la lessive et la cuisine et les enfants viennent de rentrer, merci mon Dieu.

“Etre leur professeur aussi … [I have] nouveau respect pour les enseignants. Ils méritent tellement. Il a été difficile de tout jongler. Vous devez vraiment vous mettre en veilleuse et vous concentrer uniquement sur les enfants. ”

La beauté brune a également eu du mal à ne pas voir sa famille.

Elle a dit: “Ça a été vraiment difficile. Nous organisons des dîners Zoom où nous faisons tous notre assiette et nous montons. Nous discutons en famille en tout temps, FaceTiming ma grand-mère, mes sœurs. Cela a été vraiment difficile … Nos enfants ne se sont pas vus – les cousins ​​n’ont pas joué ensemble, donc ça a été très différent pour eux aussi. “

