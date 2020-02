Kim Kardashian West pensait avoir fait une fausse couche à son premier enfant

2020-02-11 22:30:04

Kim Kardashian West pensait qu’elle avait fait une fausse couche alors qu’elle était enceinte de son premier enfant, car son médecin n’était pas en mesure de détecter un rythme cardiaque.

La star de ‘Keeping Up with the Kardashians’ a North, six, Saint, quatre, Chicago, deux et Psaume, huit mois, avec son mari Kanye West, et a révélé qu’elle avait eu peur en transportant North lorsqu’elle a commencé à saigner ” très lourdement “, ce qui l’a incitée à croire qu’elle avait fait une fausse couche.

S’exprimant sur le podcast «All’s Fair», elle a rappelé: «Je pensais que j’avais fait une fausse couche parce que je saignais beaucoup et que je souffrais tellement à Miami. Je suis entrée parce que vous devez entrer et faire une [dilation and curettage] pour nettoyer la fausse couche. Mon médecin a dit: ‘Venez le matin. Nous le ferons le soir de Thanksgiving pour que personne ne vous voie. Je suis entré et il n’y a eu aucun battement de cœur et il a dit: «Vous avez fait une fausse couche. ”

Mais heureusement, le matin de Thanksgiving, le médecin avait réussi à trouver un rythme cardiaque et finalement Kim a donné naissance à une petite fille en bonne santé.

Elle a ajouté: “Puis, le matin de Thanksgiving, je suis venu pour le faire et il a dit: ‘Il y a un battement de cœur.’ J’étais comme, ‘Oh mon Dieu, c’est un signe, c’est le matin de Thanksgiving.’ Nous avons fini par avoir évidemment North. ”

Kim, 39 ans, a elle-même porté North et Saint, mais a connu des complications au cours des deux grossesses, alors elle a choisi d’utiliser des mères porteuses pour ses deux enfants plus jeunes.

Et la star de téléréalité a récemment déclaré qu’elle pensait que sa famille était complète et qu’elle ne cherchait pas à élargir sa couvée.

Elle a avoué: “Je ne peux pas faire plus parce que je veux vraiment aller à l’école et je veux faire tout ça et je crois que – je pourrais en faire deux de plus, mais je ne pense pas que je devrais. Je je devrais passer par la FIV et j’ai presque 40 ans et je ne veux pas être une vieille maman. C’est le truc. Je veux faire attention. Je pense que tout le monde a besoin d’attention. Et je pense juste voir comment est ma maman 64 ans, nous n’arrêtons pas de la déranger. À 40 ans, je l’appelle tous les jours, toute la journée. “

