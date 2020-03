Kim Kardashian West rencontrera Trump pour discuter de la réforme de la justice pénale

2020-03-04 07:30:06

Kim Kardashian West devrait rencontrer le président Trump pour discuter de la réforme de la justice pénale mercredi (04.03.20).

La star de ‘Keeping Up With The Kardashians’ s’asseoirait avec le leader américain mercredi (04.03.20) pour parler du sujet, dont elle est incroyablement passionnée, et rencontrer trois prisonniers nouvellement libérés – Tynice Nichole Hall, Crystal Munoz et Judith Negron – qui ont été libérés en raison de la réforme, rapporte USA Today.

La star de la télé-réalité, âgée de 39 ans, avait précédemment révélé qu’elle avait été avertie que la rencontre avec Trump – où elle l’a exhorté à accorder sa grâce à Alice Marie Johnson, qui a passé 21 ans en prison avant d’être libérée en 2018 – “ruinerait” sa carrière.

Elle a dit: “Réunion [her] changé mon monde entier. Entendre pour la première fois qu’un délinquant non violent – avec une infraction de faible gravité – a reçu la même peine que Charles Manson ne m’a pas calculé. En fait, je ne pouvais pas le comprendre. J’ai pensé: «N’avait-elle pas suffisamment de bons avocats? N’avait-elle pas les fonds? Quel est [the issue] et comment puis-je aider? Et une fois que j’ai commencé à en apprendre davantage sur le système, j’ai réalisé qu’il y avait tant de milliers de personnes dans sa situation. Tout le monde m’a dit que je gâcherais ma carrière si j’allais à la Maison Blanche, mais cela ne veut rien dire pour moi. Ma réputation sur la vie de quelqu’un? Cela n’avait aucun sens. Les gens parlent s ** t toute la journée: je me sentais confiant que je pourrais gérer une nouvelle qui se déroulerait pendant une journée ou une semaine, en haut. Mais la chance de changer la vie de quelqu’un? Le recul n’était pas une option pour moi. “

