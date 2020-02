Kim Kardashian West révèle que North a un compte TikTok

2020-02-10 09:30:05

La reine des médias sociaux Kim Kardashian West a révélé que sa fille aînée, North West, avait son propre compte TikTok privé.

La star de la télé-réalité a révélé que sa fille de six ans et celle de Kanye West ont déjà un profil “privé” sur la plate-forme de partage de vidéos – mais elle n’est “autorisée” à partager aucun de ses clips avec le monde pour l’instant .

S’adressant à ‘Entertainment Tonight’, Kim a déclaré: “North a un compte TikTok privé, nous faisons donc beaucoup de TikToks ensemble, et elle les met en brouillons.

“Elle n’est pas autorisée à les publier, mais nous avons beaucoup de TikToks.”

Cependant, la star de 39 ans a laissé entendre qu’elle pourrait être tentée de partager l’une des vidéos sur son propre profil à un moment donné.

Elle sourit: “Je pourrais en poster un bientôt.”

Kim – qui a également des enfants Saint, quatre ans, Chicago, deux ans et Psaume, neuf mois, avec son mari Kanye – a précédemment révélé à quel point sa fille aînée est “si utile” quand il s’agit de s’occuper de ses frères et sœurs.

S’adressant à Instagram, la beauté brune a écrit: “Flashback sur quand le Psaume était si petit. Mon bébé Northie est si utile. Comment mes bébés deviennent-ils si gros (sic)”

Pendant ce temps, Kim élève ses enfants pour qu’ils soient “compatissants” et bien qu’ils “sachent qu’ils sont bénis” de venir d’un milieu privilégié, elle essaie finalement de leur apprendre à être “de bonnes personnes”.

La star de téléréalité – qui compte jusqu’à 159 millions de followers sur Instagram et 63,3 millions de followers sur Twitter – a déclaré: “Je fais de mon mieux et je crois vraiment que mes enfants sont bien adaptés et savent qu’ils sont bénis, mais comprenez soyez vraiment compatissant.

“Ce sont vraiment de bonnes personnes, et c’est mon objectif numéro un dans la vie.”

