Kim Kardashian West révèle ses regrets de “ pipi ”

La star de la télé-réalité Kim Kardashian West a avoué qu’elle souhaitait que sa ligne de shapewear SKIMS présente “un pipi”.

La star de la télé-réalité de 39 ans – qui est mariée au rappeur Kanye West – a révélé qu’elle regrettait particulièrement sa ligne de shapewear, admettant que le design n’était pas très pratique pour les consommateurs.

S’adressant au journal New York Times, la beauté brune – dont le mari a également connu le succès en tant que designer – a déclaré: “Je souhaite que nous ayons lancé le shapewear avec un pipi. Pour les personnes qui ne veulent pas l’enlever et pour tout le temps.”

Malgré ce regret, l’entreprise de shapewear de Kim lui a appris d’importantes leçons.

Elle a déclaré: «Je crédite chaque entreprise commerciale dans laquelle j’ai été jusqu’à ce point, pour vraiment comprendre ce qu’il faut, et à quel point vous devez vraiment être impliqué si vous voulez que ce soit le meilleur.

Pendant ce temps, en 2019, on a prétendu que Kim avait reçu jusqu’à 1,35 million de dollars pour son annonce australienne Uber Eats.

La star de ‘Keeping Up With the Kardashians’ est apparue en face de Magda Szubanski – qui est le personnage de Sharon Strzelecki de ‘Kath & Kim’ – dans la publicité, dans laquelle elle porte une tenue de netball et semble confuse par la prononciation de sa co-star de ‘ noice ».

Magda a d’abord affirmé que Kim était confuse quant au contenu de l’annonce, car elle n’avait aucune idée de ce qu’était le netball.

Elle a déclaré: “Au début, elle pensait que c’était une sorte de blague sur le Met Ball. Et c’est l’annonce la plus anti-mode que vous puissiez imaginer!”

Mais Magda a précisé plus tard qu’elle n’était pas présente lorsque la star américaine a tourné ses scènes, plaisantant sur le “calendrier chargé” de Sharon qui les avait empêchés de filmer ensemble.

