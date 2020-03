Kim Kardashian West se bat physiquement avec sa sœur Kourtney pour son éthique

2020-03-27 09:30:07

Kim Kardashian West a fini par gifler sa sœur Kourtney Kardashian après une crise d’éthique entre elle et ses sœurs et a également insulté ses demi-sœurs Kylie et Kendall Jenner.

La star de ‘Keeping Up with the Kardashians’ a été impliquée dans une rupture avec sa sœur aînée Kourtney sur le E de leur famille! émission qui découle d’un commentaire que Kim a fait à propos du magnat de la beauté Kylie manquant de marcher sur le podium de la Fashion Week de Paris parce qu’elle était “malade”.

Kim avait dit: “Si j’étais sur mon lit de mort, je me présenterais [to appearances]. ”

Le fondateur de KKW Beauty a ensuite déclaré que leur mère Kris Jenner était habituée à ce que Kim et Khloe “poursuivent nos perles de mort”, avant de suggérer que Kourtney et Kendall n’avaient pas une éthique de travail solide.

Kendall a alors demandé à Kim: “Et moi?”

Elle a ensuite dit qu’elle n’inclut pas Kendall parce qu’elle souffre d’anxiété, mais le mannequin était toujours furieux.

Kim a dit: “Non, vous ressentez de l’anxiété et c’est, comme, difficile.”

Mais Kendall a riposté: “Êtes-vous en train de me moquer de moi? Je vais littéralement vous attaquer en ce moment. Je jure devant Dieu.

“J’ai été malade comme f ** k, j’ai eu de grandes attaques de panique.

“Je me défonce le cul quand je suis malade ou non.”

Cependant, Kim a ensuite reporté son attention sur sa dispute avec Kourtney – qui est revenue à la série après avoir dit qu’elle allait arrêter – et sur la façon dont elle ne travaillait jamais.

Kim a accusé le propriétaire de Poosh d’avoir créé un “récit sur cette éthique de travail”.

Les choses se sont alors vraiment réchauffées et Kourtney a riposté: “Je vais littéralement te foutre en l’air.”

Kim a alors éclaté et menacé de “frapper” le visage de son frère, avant que les choses ne dégénèrent en un combat psychique.

Kim a fulminé: “Qu’est-ce qui ne va pas avec toi?

“Ne jamais venir à moi comme ça. Je le jure devant Dieu, je vais te frapper au visage.”

Leur sœur Khloe a ensuite essayé de calmer tout le monde, mais elle n’a pas pu diffuser la situation, et Kim a giflé Kourtney plusieurs fois.

Kourtney a également admis dans l’épisode qu’elle se sentait comme si Kim et Khloe étaient contre elle ces derniers temps après avoir essayé de le sortir avec elle.

Elle a dit aux caméras: “Pendant des années, c’était Khloe et moi contre Kim.” Et pour les derniers, peut-être trois ans, c’est juste une dynamique tellement différente où Kim et Khloe sont contre moi. “

