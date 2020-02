Kim Kardashian West se fait masser pour la Saint-Valentin

2020-02-17 23:00:04

Kim Kardashian West a surpris son mari Kanye West avec un massage dans une villa secrète à Cabo pour la Saint Valentin.

Kim Kardashian West et Kanye West ont passé le week-end de la Saint-Valentin à se faire masser à Cabo.

La star de ‘Keeping Up With the Kardashians’ s’est envolée pour la ville mexicaine – où le hitmaker ‘Bound 2’ travaillait sur la musique pendant quelques jours – pour surprendre le rappeur de 42 ans avec un séjour de deux nuits dans une villa privée pour l’occasion romantique.

Une source a déclaré à E! News: “Kanye était en ville pendant quelques jours pour travailler sur la musique, et Kim s’est envolée pour le rencontrer à la dernière minute vendredi soir.

“Elle a été emmenée dans une villa privée où elle a rencontré Kanye. Ils ont passé un séjour très calme de deux nuits dans leur villa privée.”

Le couple – qui a des enfants North, six, Saint, quatre, Chicago, deux et Psaume, neuf mois, ensemble – aurait passé le week-end à des massages relaxants et aurait même eu un chef sur place pour préparer tous ses repas dans le luxe appartement.

Un initié a expliqué: “C’était relaxant et paisible.

“Ils ne sont jamais partis et ont juste profité d’un tête-à-tête.”

La mère de la star de télé-réalité de 39 ans, Kris Jenner, et son partenaire Corey Gamble étaient également là pour la Saint Valentin (14.02.20) mais “restaient dans une maison dans une autre partie de Cabo”.

Kim méritait certainement la pause car elle a été occupée récemment à devenir avocate.

La beauté brune – qui suit les traces de son défunt père Robert Kardashian, qui était surtout connu pour faire partie d’O.J. L’équipe de défense de Simpson – a déclaré: “Je pense qu’au moment où j’étais adolescent et [my dad] travaillait sur l’O.J. cas, je me faufilais dans son bureau, regardant toutes les preuves et les choses que je n’aurais pas dû regarder. C’est peut-être dans mon âme depuis des années que c’est ce que j’aurais voulu faire. Et j’ai même vu des interviews surgir il y a six ou sept ans. Les gens me demandent ce que je voulais faire si je ne filmais pas mon émission. J’ai toujours dit que je voulais être enquêteur sur les lieux d’un crime ou avocat. “

